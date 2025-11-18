dégagé-1°
Ce couple attachant s'écroule dans «L'amour est dans pré»

L&#039;amour est dans le pré
Rien ne va plus entre Isabelle et Jean-Louis. Image: Watson

«On s'arrête là»: gros clash dans L'amour est dans pré

Un couple pourtant très soudé dans «L'amour est dans le pré» a volé en éclats, juste avant le bilan.
18.11.2025, 16:5418.11.2025, 17:56
Joanna Oulevay
Joanna Oulevay

Va savoir pourquoi, on est toujours déçu de voir un couple de L'amour est dans le pré ne pas mener son aventure à terme.

Il faut dire que notre petit coeur fragile a déjà dû tenir la phase de sélection, lorsque les deux candidats ou candidates se retrouvent en compétition à la ferme de leur crush. Quand le choix est fait, on espère que tout le monde a fait le bon choix et sera heureux jusqu'à la fin de ses jours. Un peu comme dans un soap opera de Noël, quoi. Mais bon, comme la vie n'est pas lisse, tout ne se passe pas toujours comme prévu.

Cette candidate de «L'amour est dans le pré» a fait un choix radical

C'est le cas pour le duo qu'on pensait flotter dans une harmonie parfaite, celui formé par Jean-Louis et Isabelle. La Dunkerquoise et le Picard semblaient roucouler dans une parfaite félicité pendant leur speed-dating et le séjour à la ferme. A tel point que Jean-Louis a rapidement posé ses tripes sur la table, et demandé à sa soupirante:

«Dès le départ, tu étais mon coup de coeur. Tu es très jolie. Je te demande si tu voudrais vivre avec moi et être ma femme?»

Devant une complicité aussi flagrante, la rivale Sylvie a rapidement baissé le pavillon et plié bagage. Pourtant, contre toute attente, le nouveau couple a volé en éclat de façon précipitée. C'est Isabelle qui a mis un terme à l'idylle de façon soudaine, lors de l'épisode diffusé ce lundi 17 novembre. La raison? Elle n'est pas très claire. Il faut dire qu'il semble y avoir pas mal de remous en off. Face caméra, chacun y va de son opinion, et de sa punchline bien sentie.

Ce rendez-vous était «gênant»

La faute à l'autre

Du côté d'Isabelle, c'est la faute au manque de communication de son chéri: «Je suis allée chez lui à deux reprises, deux fois cinq jours, pour qu’on puisse maintenir le lien qu’on avait créé. Et je voulais que notre relation continue hors caméras aussi pour apprendre à le connaître. Et ça a dévié», regrette-t-elle.

«Il y a des sujets sur lesquels on n’était pas d’accord et le problème de Jean-Louis, c’est qu’il se braque. (...) Le fait de se chamailler un peu, ça a tout bloqué»

Du côté de l'éleveur de vaches allaitantes de 68 ans, rien à voir. C'est sa belle qui aurait changé sans crier gare. «Au départ, je pensais avoir trouvé la femme idéale pour vivre avec elle. Après, je ne sais pas ce qu’il s’est passé. Elle est revenue chez moi et elle avait complètement changé. Ça m’a beaucoup stressé. Je suis sur mes gardes, c’est normal.»

Un prétendant de «L'Amour est dans le pré» a été trop loin

Bref, rien n'allait plus, et dans le dernier épisode, Isabelle a demandé à Jean-Louis un endroit calme où ils pourraient parler. Et là, elle a tout déballé: «Ce que je trouve dommage c’est qu’entre ton portrait et la vie que tu as, il y a une énorme différence. Tu dis que quand t’es en couple, tu aimes bien sortir, aller à la mer faire un repas et je me suis retrouvée dans une situation où on ne communiquait pas, on ne se parlait pas (...).»

«J’avais l’impression d’être dans une relation routinière de 20 ans»
Isabelle

Jean-Louis, qui a compris que la relation sentait déjà le sapin, a proposé direct une séparation:

«Si tu veux qu’on arrête... Si ça coince déjà un peu dès le départ… ça va être problématique. Après, je ne veux pas te faire de peine»
Jean-Louis

Ce qui semble avoir un peu vexé Isabelle:

«Allez ciao. On va s’arrêter là, ce n’est pas la peine. Je te souhaite de trouver la personne qui te convienne»

La Toile se moque

Les téléspectateurs ont eu le coeur un peu serré en découvrant qu'Isabelle lui avait rendu ses cadeaux. «J’avais tout misé sur elle. Si elle a eu ça, c’est que je tenais vraiment à elle. J’aurais bien voulu que ça continue mais je ne peux pas la forcer.» Jean-Louis a donc fini déçu, le bec dans l'eau, mais a déclaré vouloir «encore croire en l’amour.»

«Je suis saoulée!» Ça sent le roussi dans L'amour est dans le pré

La Toile, qui adore compter les points une fois que les coups ont été distribués, en a mis plein à la tête à Isabelle. Certains soupçonnent la Dunkerquoise d'avoir juste cherché son moment «séquence télé». Florilège trouvé sur X:

«Isabelle a voulu passer à la télé. Elle a eu ce qu'elle voulait. Au détriment des sentiments de Jean-Louis. Elle déforme complètement leur conversation en plus. C'est elle qui a demandé d'arrêter, pas lui!!»
source: twitter
Image
x
«Isabelle voulait juste passer à la télé pour avoir une communauté pour ses live TikTok, allez bye»
source: x
L&#039;amour est dans le pré
x
Image
x
Image
x
Image
x
Image
x
Image
x
Voici la tasse de café le plus cher du monde

Vidéo: extern / rest

Les 10 chauves les plus sexy

1 / 12
Les 10 chauves les plus sexy

Au sommet du classement: Dwayne “The Rock” Johnson, avec un score impressionnant de 8,84 sur 10 sur l’échelle du sexy.
source: chris jackson collection / chris jackson
Thèmes
