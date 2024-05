Vidéo: watson

Les meilleurs moments de cette émission culte

Après 52 ans d'existence, la célèbre émission de télévision Des chiffres et des lettres ne sera pas reconduite en septembre prochain. On a retrouvé des archives qui nous ont fait beaucoup rire.

Il y a des choses que l'on pense immuables et pourtant, l'émission de France Télévision Des Chiffres et des Lettres s'arrêtera définitivement à la rentrée de septembre. Selon le directeur des antennes et des programmes du groupe, Stéphane Sitbon-Gomez, le programme ne sera pas reconduit la saison prochaine.

Auparavant quotidienne, l'émission s'est vue reprogrammée le week-end en fin d'après-midi sur France 3 depuis la rentrée 2022.

Ce jeu télévisé emblématique a été lancé en 1972 sur Antenne 2. Ce qui nous fait tout de même 52 ans d'existence, dont 32 présentées par Laurent Romejko. Elle fait également partie de l'une des plus anciennes émissions d'Europe, Des chiffres et des lettres s'est exportée dans de nombreux pays, de la Belgique à l'Australie. Le programme a attiré plusieurs dizaines de milliers de candidats et a fait émerger des centaines de clubs, en dehors de la télé, qui ont leurs tournois et leurs champions. L'émission a par ailleurs inspiré de nombreuses parodies, comme avec les Inconnus ou encore le comédien Jean-Pascal Zadi.

La déprogrammation de Des chiffres et des lettres signe la fin d'une ère. L'émission aura marqué les esprits par nombreux moments cultes: l'épreuve de calcul mental et son «le compte est bon», celle de vocabulaire avec son tirage alternatif entre consonnes et de voyelles, son générique, Western Patrol, apparue dès 1972 ainsi que ses candidats un peu trop confiants plaçant des mots tels que «salopes» ou «enculages».

Nostalgie quand tu nous tiens:

Une émission d’adieu réunira Patrice Laffont et Laurent Romejko, les deux présentateurs phare. Afin de célébrer la fin de cette émission culte, nous avons compilé quelques moments cultissimes.