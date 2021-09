Une prouesse partagée par l'US Open sur Twitter. Image: capture d'écran

Elle boit cul sec sa bière et vole la vedette aux joueurs à l'US Open

En plein match, les caméras se braquent sur une femme, qui fait le show avec ses bières. Deux fois. Pour Twitter, c'est comme si elle avait gagné le tournoi.

C'est carrément sur le compte Twitter de l'US Open qu'on a pu (re)voir ces prestations sportive de haut vol. Entre une interview de Novak Djokovic (boring) et un post sur les chaussures de Naomi Osaka (qui s'en fout?), une spectatrice a mis le feu durant le Grand Chelem de tennis new-yorkais.

Pendant le match entre Félix Auger-Aliassime et Robert Bautista-Agut, le 3 septembre, une caméra, dont les images sont retransmises sur grand écran, se promène sur le public. Elle s'arrête sur la jeune femme, et là... CUL SEC!

Déjà, s'enfiler une bière cul sec face caméra, avec toute cette pression (lol), c'est intense. Sauf que cette championne ne s'arrête pas là. Joueur, le caméraman remet ça... et elle aussi. Et c'est l'US Open itself qui partage sur Twitter.

Qui est-elle? D'où vient-elle? Quels sont ses réseaux? Sur les réseaux sociaux, justement, les internautes sont un certain nombre à avoir été subjugués par cette double performance. «Elle a été incroyable!!! Hilarante!!!», «Je crois que je suis amoureux» ou encore «Elle mérite de signer un contrat, je rappelle que Pamela Anderson a été découverte dans un stade» peut-on notamment lire sur Twitter.

D'autres, à l'inverse, ont fustigé son attitude «peu sportive et pas classe». Sans doute des rageux qui sont allés voir un match des Mets et qui n'ont pas vu leur tronche à la Kiss cam. Bien fait bande de haters.

