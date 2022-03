Koh-Lanta, épisode 3: les piñatas de Twitter🪅

Cette semaine, une pluie diluvienne, des bracelets maudits en veux-tu en voilà et forcément, de nouvelles règles!

⚠️⚠️⚠️Cet article est bourré de spoilers⚠️⚠️⚠️

Première piñata de Twitter: Yannick🪅

Attention, nouvelle règle! On peut cumuler les bracelets maudits! Yannick (équipe des Violets) en a déjà un très joli qui orne son délicat poignet. Lors de l'épreuve de confort, il fallait gagner, comme dit si bien Denis, mais surtout, il ne fallait pas perdre. Cette épreuve inédite consistait à tenir deux baguettes de bois sur les mains en tendant les bras, et Yannick a été le premier à céder. Du coup, il s'est fait offrir un deuxième bracelet, faisant de lui le bijoutier de l'île.

Les meilleures tweets:

Deuxième piñata de Twitter : La pluie🪅

Il n'arrête pas de pleuvoir aux Philippines. A chaque fois que l'épreuve commence, c'est le déluge, on se croirait à Dunkerque.

Troisième piñata de Twitter : Les Rouges et le feu🪅

Ah oui! J'ai oublié de vous dire... nouvelle règle! Il n'y a plus trois équipes. Les cartes ont été rebattues. Désormais, il y a les Rouges et les Jaunes, comme le veut la tradition. Denis, conscient des lacunes en survie des candidats, a donné à chaque équipe une pierre à feu. Du coup, sur le camp des Rouges, on s'auto-félicite d'avoir fait du feu avec un briquet. Par contre, mettre une marmite d'eau sur des bambous au-dessus du foyer, c'est pas très malin.

Les meilleures tweets:

Quatrième piñata de Twitter : Jean-Philippe🪅

Jean-Philippe, celui qui a un tatouage tribal sur le torse, est encore plus maudit que le totem. D'abord dans l'équipe des Verts qui n'arrêtait pas de perdre, le voilà dans l'équipe des Rouges qui, devinez quoi... a perdu l'épreuve d'immunité.

Les meilleurs tweets:

Cinquième piñata de Twitter : François🪅

Le pompier, qui fait désormais partie de l'équipe des Rouges, a trouvé un collier d'immunité. Jusqu'à maintenant, il était plutôt discret, pas autant que Géraldine, mais tout de même peu bruyant. Il a suffi de quelques plans sur lui pour que Twitter ressorte les archives. Car pour la petite anecdote, François est mis en examen pour homicide involontaire, une information dévoilée par Le Canard enchaîné. Les faits qui remontent à 2016 l'accusent avec six autres collègues d'avoir provoqué la mort d’un sapeur-pompier. Ambiance!

Les meilleurs tweets:

Sixième piñata de Twitter : Samira et son talkie-walkie🪅

C'est à la volleyeuse qu'incombe la lourde tâche d'appeler les secours lorsque Jean-Charles se coupe le doigt avec la machette. Prenant son rôle très à cœur, elle parle d'une «très très très très très grosse urgence.» On aurait dit une gendarme de Nice dans 90' Enquêtes sur TMC.

Les meilleures tweets:

