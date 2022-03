Koh-Lanta, épisode 2: les piñatas de Twitter🪅

Cette semaine encore, Twitter n'a pas été tendre avec les candidats de Koh-Lanta. Au programme: un abandon, des Bleus invisibles et une fausse joie.

Première piñata de Twitter : Franck🪅

Jamais, on n'avait vécu une telle disasterclass sur Koh-Lanta. Après seulement trois jours d'aventure, Franck, le sosie de François Bayrou ou de Mike Horn version Wish, c'est selon, a abandonné. Il a dit en gros à Denis Brogniart que ce sont ses mauvaises performances sur les épreuves qui l'ont poussé à partir.

Effectivement, depuis le début, il est contre-performant: il a galéré sur un puzzle, il s'est fait traîner dans le sable et lors de l'épreuve de la corde ce mardi 1er mars, il a gêné ses coéquipiers (tout particulièrement Louana). Il se savait en danger, alors plutôt que de se faire éliminer (le coup de grâce), il a préféré leur couper l'herbe sous le pied. Et je ne vous parle même pas de la plante urticante qu'il a bouffée.

Les meilleurs tweets:

Deuxième piñata de Twitter : L'équipe des Bleus🪅

On n'a pas beaucoup entendu les Bleus dans cet épisode, en particulier Alexandra la capitaine et c'est pas plus mal.

Le seul moment où on les voit à l'écran, c'est quand ils essaient de faire du feu. Chaque aventurier se relaie pour astiquer deux bouts de bois, mais comme le dit Denis en voix off, ce n'est pas la bonne technique. Colin, le Suisse, se justifie en disant: «On ne fait pas du feu en deux minutes». Eh bien va dire ça à Sam!

Les meilleurs tweets:

Troisième piñata de Twitter : Mattéo🪅

Le danseur classique de l'équipe des Violets est au bout du scotch. Il a de la peine à retenir ses larmes et on sent qu'il est à deux doigts de rejoindre Frank au spa de l'hôtel. Finalement, il sera éliminé et partira «sur la pointe des pieds» comme le dit Denis au Conseil. Quel crack celui-là.

Les meilleurs tweets:

Quatrième piñata de Twitter : Ambre🪅

Initialement dans l'équipe des Verts, elle rejoint l'équipe des Violets suite à un avantage stratégique de ces derniers. Mais Ambre est-elle une agente infiltrée? Une taupe? C'est ce qu'on peut croire quand on regarde l'épreuve d'immunité. Elle a «oublié» une pièce dans sa main en mode «oups!», faisant croire que son équipe avait gagné. Denis, oeil de lynx, l'a vu tenter de balancer le bout de bois à l'eau. TE TIEU tieu C'T'ASCENSEUR EMOTIONNEL! Fausse joie, ce sont finalement les Verts qui gagnent.

Les meilleurs tweets:

Et vous, quel est votre piñata de Koh-Lanta? Rendez-vous dans les commentaires!

