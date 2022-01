Vidéo: watson

The Bureau

«Je t'ai dit que je faisais Veganuary?»: la collègue relou

Le mois végane, c'est comme la religion: vous pouvez en avoir une, mais vous ne soûlez pas les gens avec, et vous faites ça chez vous.

Bienvenue dans The Bureau, le nouveau format watson. C'est comme The Office mais en moins réussi, sinon, on serait déjà sur Netflix.

Premier épisode: la collègue de bureau qui gave tout l'open space avec son Veganuary. Cette collègue, on l'appellera Alice. Tous les jours, Alice gave ses coworkers avec son mois sans produits laitiers, sans viande, sans poisson, sans intérêt. On sent qu'elle a besoin de partager, de se sentir soutenue (parce qu'au fond, la viande, elle adore ça). Or, ce n'est pas dans son intérêt d'étaler ses états d'âme. Ça nuit à la productivité et ça fout une ambiance pourrie au bureau. La preuve👇

Vidéo: watson

Et vous, côtoyez-vous un collègue relou qui fait Veganuary? Oui, d'ailleurs vivement le mois de février. Oui, mais c'est intéressant. Vous êtes méchants. #JeSuisAlice Non, c'est bien pour ça que je fais du home office.

Et le Dry January, on en pense quoi?

En parlant de bureau, en voici 19 improbables:

1 / 20 Les bureaux les plus improbables

Si vous avez raté celle-ci 👇