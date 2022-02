L’arnaqueur de Tinder sort de son silence: «Je ne suis pas une fraude»

Simon Leviev a donné sa première interview depuis la sortie du documentaire Netflix qui lui a été consacré. Il rejette toutes les accusations d'escroquerie.

Nouveau rebondissement dans la saga de l'arnaqueur de Tinder. Celui qui s'est fait passer pour l'héritier d'un riche diamantaire et a soutiré dix millions de dollars à plusieurs femmes a donné une interview télé EXCLUSIVE à Inside Edition. Si exclusive que le média américain a sorti un teaser du feu de Dieu. L'entretien sera diffusé ce lundi soir 21 février et ce mardi 22 février.

Les premières images montrent Simon Leviev, né Simon Hayut, dans une chemise Dior d'un chic absolu. Par contre, on regrette les lunettes fumées qui lui donnent un look de producteur de films pornos des années 80.

D'après un extrait de son interview dévoilé par Entertainment Weekly, l'Israélien, qui a refusé de participer au documentaire Netflix, soutient: «J’étais juste un célibataire qui voulait rencontrer des filles sur Tinder. Je suis le plus grand gentleman au monde. Je ne suis pas une fraude, je ne suis pas quelqu’un de faux. Les gens ne me connaissent pas donc ils ne peuvent pas me juger».

Il est soutenu par sa petite amie qui, dans le teaser, fait coucou à la caméra et donne un bisou au héros controversé comme pour nous prouver que derrière l'escroc, il y a un être humain capable d'aimer.

Comme ils sont mignons!

«Ils le présentent comme un documentaire mais en vérité, c’est un film totalement inventé», ajoute Simon Leviev. Néanmoins, ce «film complètement inventé» lui aura permis d'être célèbre. Voulant profiter de sa notoriété soudaine, il a même pris un agent pour faire carrière à Hollywood. Work hard, play hard.

Voici des photos de Dubaï, pour les gens riches, les vrais.

1 / 19 Dubaï la magnifique

Gros sujet de société chez watson!