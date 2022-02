L'arnaqueur de Tinder a enfin trouvé un moyen de s'enrichir légalement

Après le documentaire Netflix qui lui a été consacré, Simon Leviev surfe sur son succès en proposant des vidéos personnalisées contre rémunération. Et ouais, c'est l'arnaqueur de Tinder, rien n'est gratuit.

Simon Leviev, de son vrai nom Simon Hayut, ne perd pas le nord. Surfant sur son succès, il propose désormais aux gens de payer pour avoir une vidéo de lui via Cameo, la plateforme de dédicaces personnalisées de stars.

Il est chaud:

Vidéo: watson

Le faux héritier est devenu célèbre grâce au documentaire Netflix «L'arnaqueur de Tinder» qui lui a été consacré. Il a escroqué plusieurs millions de francs à des femmes qui tombaient amoureuse de lui. Alors qu'elles lui prêtaient de l'argent pour l'aider à fuir «ses ennemis», lui, vivait sa meilleure vie sur des yachts, dans des jet privés et se faisait appeler «le prince des diamants» en racontant qu'il était le fis de Lev Leviev, richissime homme d'affaires israélien (ce qui est faux).

Combien ça coûte?

Désormais, l'arnaqueur de Tinder monétise des dédicaces à ses fans. Pour une vidéo personnalisée, il faudra débourser 184 francs, ce qui est déjà trop cher. Mais attendez de savoir combien ça coûte à une entreprise qui voudrait faire passer un message à ses employés: 1300 francs. Je vous avais dit qu'il ne perdait pas le nord.

Ça donne ce genre de perle:

Vidéo: watson

Sur cette plateforme, on peut mettre des étoiles comme sur TripAdvisor et il en a déjà cinq. En même temps, on lui demande pas l'impossible.

Et si vous préférez donner votre argent aux victimes de Simon Leviev, il y a un compte sur la plateforme de financement participatif GoFundMe mis en place par Cecilie Fjellhøy, Pernilla Sjoholm et Ayleen Charlotte, les trois femmes présentées dans le documentaire Netflix.

Tout nos articles sur l'arnaqueur de Tinder

Restons dans le monde merveilleux des gens riches avec des photos de Dubaï:

1 / 19 Dubaï la magnifique

Aucun rapport mais c'est dans l'actu: