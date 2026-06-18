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Un chat s’invite sur scène pendant le ballet «Roméo et Juliette»

Vidéo: watson

Il a choisi le pire moment pour débarquer

Une représentation de Roméo et Juliette en Turquie a vu son moment le plus dramatique devenir cocasse avec la présence d’un félin sur scène, complètement à l'aise. Malgré les rires, les comédiens ont tenu jusqu’au bout.
18.06.2026, 16:5218.06.2026, 16:52
Sainath Bovay
Sainath Bovay

La scène de la mort dans Roméo et Juliette de William Shakespeare est l'un des dénouements les plus tragiques de la dramaturgie. Une représentation de la compagnie The Imperial Russian Ballet au théâtre en plein air de Bornova, dans la province d’Izmir en Turquie, est passée de la tragédie à la comédie lorsqu'un chat roux s'est présenté sur scène en toute détente. Un moment fort cocasse que vous pouvez voir dans la vidéo ci-dessus.

C’est vers la fin de la représentation, alors que les comédiens jouaient la scène la plus dramatique de la pièce, qu’un chat s’est incrusté sur scène et a perturbé le moment fatidique où, après avoir simulé sa mort à l’aide d’un filtre pour échapper à son mariage forcé, Juliette se réveille et découvre le corps sans vie de Roméo, qui s’est ôté la vie en pensant sa dulcinée réellement décédée.

Les chats n'ignorent que certaines personnes, et on sait pourquoi

Alors que Roméo gît sur le sol, le félin s’est mis à jouer avec les cheveux du danseur Pedro Seara, immobile et feignant la mort. La ballerine Lara Korss est restée dans son personnage et a continué à jouer le désespoir malgré cette situation cocasse qui a fait rire le public. Lorsque Juliette met fin à ses jours pour rejoindre son bien-aimé, on peut voir l'animal faire sa toilette sur la chaise qui se trouve à côté des comédiens.

Lors du salut à la fin du ballet, le chat a également eu droit à ses applaudissements. Celui-ci a été porté dans les bras de plusieurs danseurs. L’histoire ne dit pas s’il a intégré la troupe pour autant.

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