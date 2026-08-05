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Gigi Hadid et Bradley Cooper alimentent les rumeurs avec ce détail

Ce couple ultra célèbre s'est-il marié en secret? Un détail intrigue

Mariage secret? Les bijoux de Gigi Hadid et Bradley Cooper intriguent les fans
Ils ont beau se faire discrets, Gigi Hadid et Bradley Cooper ont alimenté toutes les conversations cette semaine.image: instagram
Alors qu'ils gambadent amoureusement dans les rues de Paris, l'acteur Bradley Cooper et le top model Gigi Hadid ont défrayé (un peu) malgré eux la chronique. Le couple, farouchement discret, aurait-il franchi une étape supérieure?
05.08.2026, 11:4705.08.2026, 11:47

Creux de l'été et manque d'actu people obligent, ces derniers jours, les internautes n'avaient rien de mieux à faire que de scruter les jolis doigts entrelacés de Gigi Hadid et Bradley Cooper. Le couple, qui a préféré la capitale française à la proue d'un yacht en Méditerranée, s'est effectivement fait remarquer lundi avec de nouvelles bagues à l’annulaire gauche, un détail qui a immédiatement fait naître des spéculations sur un éventuel mariage secret.

Tiens, tiens...
Tiens, tiens...image: instagram

Ni les représentants de Bradley Cooper ni ceux de Gigi Hadid n’ont souhaité commenter ces rumeurs. Mais, selon Page Six, les deux bijoux aperçus à leurs doigts ne sont pas de simples accessoires: il s’agit bien d’alliances de la maison française Boucheron.

Des alliances aux descriptions très évocatrices

Gigi Hadid porterait le modèle «Quatre Radiant Edition», une alliance en or jaune sertie d’une fine ligne de diamants, vendue environ 6450 dollars. Sur son site, Boucheron décrit cette création comme une bague qui se porte «comme une déclaration d’amour, mais aussi de style».

L'acteur portait l'exemplaire Godron (à gauche) et le mannequin Quatre Radiant Edition (à droite).
L'acteur portait l'exemplaire Godron (à gauche) et le mannequin Quatre Radiant Edition (à droite). image: boucheron

Bradley Cooper, lui, aurait opté pour l’alliance «Godron» en or rose, commercialisée à partir de 2120 dollars. Là encore, le vocabulaire employé par le joaillier n’a rien d’anodin. La bague est présentée comme exprimant «la force de l’amour qui unit deux personnes» et comme «un symbole éternel de l’union entre mari et femme».

De quoi alimenter encore un peu plus les théories des fans.

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 14: Bradley Cooper and Gigi Hadid attend the Vogue October issue cocktail party at Monsieur in the East VIllage on September 14, 2025 in New York City. (Photo by Aeon/GC ...
En couple depuis fin 2023, Bradley Cooper et Gigi Hadid ont chacun une fille née d'une relation précédente. GC Images

Ce n’est toutefois pas la première fois que le couple fait l’objet de spéculations sur son avenir. En juillet, une source proche du duo confiait déjà à Page Six que Bradley Cooper envisageait «le mariage et les enfants avec Gigi» et qu’il était prêt à faire sa demande. Une autre personne proche du couple assurait alors qu’ils étaient «incroyablement heureux» et vivaient «dans leur propre bulle».

Leur histoire d’amour a commencé à la fin de l’année 2023. Selon plusieurs médias américains, ils se seraient rencontrés lors d’une fête d’enfants organisée dans un jardin, un contexte qui n’a rien d’étonnant puisque chacun est déjà parent. Bradley Cooper partage une fille de neuf ans, Lea de Seine, avec son ex-compagne Irina Shayk. Gigi Hadid est, elle, la mère de Khai, cinq ans, née de sa relation avec l’ancien chanteur des One Direction, Zayn Malik.

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Contrairement à de nombreuses célébrités, Bradley Cooper et Gigi Hadid ont toujours choisi de préserver leur relation des projecteurs. Ils n’ont officialisé leur romance sur Instagram qu’en mai 2025, lorsque le mannequin avait publié une photo d’eux en train de s’embrasser à l’occasion de son trentième anniversaire.

Ledit cliché.
Ledit cliché.instagram: @gigihadid

Gigi Hadid a fait de rares commentaires sur l'acteur dans une interview accordée à Vogue en avril 2025, décrivant leur relation comme une «dynamique très romantique et heureuse». «Trouver quelqu'un qui est à un stade de sa vie où il sait ce qu'il veut et ce qu'il mérite, et avec qui vous travaillez tous les deux séparément pour devenir le meilleur partenaire possible, je me sens vraiment chanceuse.»

«Je le respecte énormément en tant que créatif, et je sens qu'il m'apporte énormément: des encouragements et, tout simplement, de la confiance»
Gigi Hadid dans Vogue, au sujet d son compagnon

Leur apparition récente à Paris intervient quelques semaines après leur présence remarquée au très médiatisé mariage de Taylor Swift et Travis Kelce. Le couple est ensuite resté dans la capitale française, où Bradley Cooper participe au tournage du préquel d’Ocean’s Eleven avec Margot Robbie.

Gigi Hadid et Bradley Cooper officialisent leur relation

Reste désormais une question: ces alliances sont-elles le signe d’un mariage déjà célébré, de simples bijoux symboliques… ou un moyen très efficace de faire parler d’eux sans prononcer le moindre mot? Pour l’instant, les principaux intéressés entretiennent soigneusement le mystère. (mbr)

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Les seniors plantés au bord des chantiers ont créé une tendance
Et si c'était eux, les véritables héros de l'urbanisme moderne? Ou même l'ultime autorité de l'espace public? On vous présente les «umarells», repérés surtout en Italie. Mais pas que.
Ce terme ne vous dit probablement rien, mais vous connaissez à coup sûr le personnage auquel il se rapporte. Qui n'a jamais remarqué ces retraités qui consacrent une bonne partie de leur temps libre à observer les chantiers. Leur spécialité? Les travaux publics. Et tout spécialement, la distribution de conseils que personne ne leur a demandés.
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