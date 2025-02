Ils se vantent d'avoir 50 shampooings et le web s'énerve

Toujours plus de jeunes Romands se font opérer par peur de la calvitie

Ainsi, de nombreuses collaborations non déclarées voient le jour. LeonxSkincare, l’un des plus grands influenceurs en soins de la peau en Allemagne, a évoqué dans une vidéo que de nombreuses marques investissent massivement dans le marketing d’influence, transformant certains produits en phénomènes de mode, sans garantie réelle de leur qualité.

TikTok est conçu non seulement pour que l’on reste accro à son algorithme personnalisé, mais aussi pour inciter à acheter les produits qu’il met en avant. Ce système s’avère lucratif pour les influenceurs qui redirigent souvent leurs abonnés vers leurs boutiques Amazon. Les utilisateurs peuvent alors y acheter les produits présentés dans les vidéos, tandis que l’influenceur touche un pourcentage sur chaque vente.

Sur TikTok, tout le monde veut une «Glass Skin». C'est ainsi qu'est décrite une peau aussi pure et claire que le verre.

En effet, chaque semaine, un nouveau produit fait le buzz sur TikTok, promettant par exemple une «Glass Skin», des cheveux de rêve ou un parfum si irrésistible qu’il attire tous les regards. Les utilisateurs de TikTok encouragent activement cette frénésie.

L’application TikTok alimenterait elle-même cette surconsommation. C’est ce qui apparaît clairement dans les commentaires des vidéos. «Je déteste le fait de suivre systématiquement chaque tendance qui envahit ma For You Page, mais je n’arrive pas à m’en empêcher», écrit une utilisatrice. Une autre ajoute:

De nombreux influenceurs justifient cependant leur surconsommation par le fait que leur métier leur vaut de recevoir gratuitement des centaines de produits qui s’accumulent chez eux. Mais les vidéos liées au Project Pan ne sont pas exclusivement publiées par des créateurs de contenu. Des internautes lambda dévoilent également leurs immenses collections de cosmétiques et autres produits de beauté.

59 crèmes, 50 crayons à lèvres et 40 shampoings

Beaucoup se demanderont sûrement: «N’est-ce pas une pratique normale?» La réponse, malheureusement, est troublante. Non, cela semble tout sauf normal sur TikTok.

Lorsqu'un produit ressemble à ça, on peut parler de «hit the pan».

Le nom «Project Pan» provient de l’expression «Hit the Pan», qui signifie littéralement en anglais «atteindre le fond du récipient». Cette expression, initialement utilisée dans le domaine du maquillage – où il faut souvent beaucoup de temps pour finir un produit – désigne le fait de le terminer complètement avant d'en acheter un nouveau.

