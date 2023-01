Vidéo: watson

Voici 5 trends TikTok à ne jamais reproduire

Se couvrir le visage de cire épilatoire, s'enduire les lèvres d'une crème favorisant l'érection ou avaler une cuillère de protéines en poudre? Voici les nouvelles tendances TikTok.

Sur TikTok, des tendances ou des défis, qu'il vaudrait mieux ne jamais essayer (ou reproduire), deviennent viraux et se noient dans la masse de vidéos. On pourrait les ignorer, mais comme on vous aime bien, on a été fouiller ce monde merveilleux pour les mettre en lumière.

Ici, par exemple, se badigeonner les lèvres d'une crème qui favorise l'érection pour les faire gonfler, se recouvrir le visage de cire d'épilation ou avaler une cuillère entière de protéines en poudre (ce dernier défi s'appelle the dry scoop challenge).

Voici donc 5 challenges qui ne font pas peur à certains TikTokeurs.

