Tout lâcher comme cette fille pour devenir une chienne

Une Américaine a quitté son job d’opticienne pour devenir un golden retriever à plein temps et apparemment, ça rapporte.

On vit vraiment une époque formidable. Alors que certaines influenceuses vendent sur internet leurs pets dans des bocaux, d’autres vendent leur dignité en devenant (pardon my french) une chienne.

C’est le cas de Jenna Phillips, une Américaine de 21 ans, qui se fait appeler «Puppy Girl Jenna». Elle a quitté son travail d’opticienne en 2020 pour ouvrir un compte OnlyFans, réseau social où l’on paie pour voir du contenu.

Selon le média britannique Daily Star, Puppy Girl Jenna gagne 700’000 pounds par an (environ 873'000 francs) en postant des vidéos d’elle en train d’attraper un frisbee, faire des tours ou encore de manger des croquettes.

Elle poste également des vidéos sur TikTok. Suivie par 365’000 followers, on la voit en train de donner la patte et d’aller chercher la balle. Mais la vidéo qui fait le buzz, c'est celle où la voit se promener en laisse et d’aboyer sur une autre fille, attachée elle aussi en laisse à une barrière. La vidéo a été vue par plus de 22 millions de personnes sur TikTok.

Jordan Belfort, le vrai loup de Wall Street, a commenté: «On est dans quel univers?». On sait que ça va trop loin quand Jordan Belfort pense que c'est scandaleux.

