Une tiktokeuse parodie les teen séries mal doublées

Le «wrap hack» à la sauce suisse, ça donne quoi?🤯

Cette technique de pliage de tortilla fait actuellement le tour du web. Les internautes sont en roue libre et nous aussi. On s'est demandé quelle recette représente au mieux la Swiss Attitude. Donnez-nous votre avis et on tentera le coup en cuisine.

Ce sont surtout des sheitaneries culinaires que l'on voit sur TikTok. Alors quand il s’y passe quelque chose de yummy, mieux vaut le relever. Ces dernières semaines, une nouvelle méthode, appelée le «wrap hack», a envahi le réseau social: c'est une astuce pour plier une tortilla et la fourrer de plein de trucs trop bons.

Il suffit de faire une entaille du milieu de la crêpe jusqu'à un bord, puis de mettre trois à quatre garnitures différentes sur chaque quartier, avant de la griller à la poêle.

La …