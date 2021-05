Sur TikTok, on se met à poil... ou presque!

Hollywood s’emballe pour une vidéo filmée dans un bowling par un drone

Un clip tourné par un drone dans un bowling du Minnesota fait le tour d'Internet. Pluie d'éloges par le milieu du cinéma pour cette minute 30 sans interruption.

Il aura fallu douze tentatives pour arriver à un résultat aussi spectaculaire: celui d’avoir filmé un bowling et ses entrailles grâce à un drone en un seul plan-séquence. La vidéo a été visionnée des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux.👇

C’est au Bryant Lake Bowl à Minneapolis, dans le Minnesota (US), que cette vidéo hypnotique a été réalisée. Le drone utilisé est particulièrement petit et léger et se faufile dans des espaces étroits. Il est contrôlé par un pilote, …