C'est pas tous les jours qu'on joue du cor des Alpes avec Will Smith.

Will Smith a «failli s'évanouir» à cause de cette tradition suisse

La star est en terres helvétiques depuis quelques jours. Après un concert à Berne, il se trouve désormais à Genève, avant de se rendre à Paléo ce mercredi 23 juillet. Entre-deux, on lui a offert une démonstration de cor des Alpes.

Plus de «Divertissement»

Will Smith fait du Justin Bieber et s'émerveille devant la Suisse en partageant plusieurs vidéos sur son compte Instagram. La star de 56 ans était il y a quelques jours à Berne, au Gurten Festival, son premier concert en terre helvétique, et il est désormais en Romandie avant son très attendu show ce mercredi 23 juillet au Paléo Festival.

Will Smith en Suisse, épisode 1:

Plutôt que d'attendre au Yotel de Founex ou au camping du Paléo, il patiente à Genève, probablement dans un établissement de luxe. Après s'être émerveillé devant le chocolat de Camille Bloch Outre-Sarine, l'acteur et chanteur a eu la chance d'assister à une démonstration de cor des Alpes et il a adoré.

«Ça se joue comme de la trompette»

Vidéo: watson

Le corniste (c'est comme ça qu'on appelle celui qui joue du cor des Alpes) lui explique que ça se joue un peu comme de la trompette.

Will Smith s'est essayé au bidule, autrement dit, il a craché dedans. D'ailleurs, il a annoncé au musicien:

«Vous aurez besoin d'un nouveau après mon passage»

Et d'après la vidéo, jouer du cor des Alpes, c'est fatigant. Will Smith a tenu une note avant de pratiquement s'effondrer. Il a d'ailleurs écrit en légende: «J'ai failli m'évanouir». Il est bien loin le mec qui combattait des zombies enragés dans I am Legend.

Will Smith a également partagé une capture d'écran de la page Wikipedia du Cor des Alpes pour que ses 69 millions de fans évitent de lui écrire des messages privés en mode: «C'est quoi ce truc?».

Will Smith doit recharger son iPhone. capture d'écran instagram

En ambassadeur officieux de Swiss Tourism, Will Smith donne un coup de projecteur monumental à notre pays, tout comme Justin Bieber avant lui qui s'émerveillait sur le pont du Mont-Blanc ou dans le canton de Vaud en filmant champs et prairies.

Ce n'est pas la première fois qu'il visite la Suisse. L'an passé, il avait été bloqué à l'aéroport de Kloten et contraint de passer la nuit à Zurich. Il avait alors documenté sa virée dans les rues de la ville et s'émerveillait devant le côté désertique. Bref, la Suisse un dimanche matin.

La star se produira sur la Grande Scène ce mercredi 23 juillet au Paléo à Nyon. Mais les fans devront veiller. Il est programmé à minuit.