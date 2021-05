Divertissement

TikTok

Bug de TikTok: les internautes en PLS



Image: shutterstock/knowyourmeme

TikTok s'est cassé: les internautes en PLS

Lundi soir, des utilisateurs du réseau social se sont retrouvés sans follower. Paniqués et nus, ils sont allés se rassurer parmi sur une autre plateforme qui fonctionne très bien: Twitter.

Hier soir, stupeur et tremblements sur TikTok. Des utilisateurs du réseau social ont eu la mauvaise surprise de découvrir qu’ils n’avaient plus aucun follower. Même Charli d'Amelio, l’influenceuse la plus suivie, a vu son compteur de 114 millions de followers tomber à zéro pendant quelques heures.

Du coup, les internautes se sont rassemblés dans la chapelle Twitter pour gémir à l'unisson. Le problème technique a finalement été résolu depuis. Je suis soulagée, j'ai pu récupérer mes 23 followers et grâce à ce bug, j'ai découvert qui était Charli d'Amelio.

On vous voit

tous ceux qui sont allés sur twitter pour voir si #tiktok bug : pic.twitter.com/pGHPh91mwZ — nezuko (@MoniquetAminata) May 3, 2021

Colonne d'air

N'ayons pas peur des mots

Je suis allée sur tiktok, j’ai failli faire une crise d’angoisse, puis je suis allée sur Twitter, ça va mieux #beug #tiktok — Emma Lhomme (@emma_lhommee) May 3, 2021

0+0=0 👌

on en parle du bug tiktok mdrrr on a tous 0 abonnés #tiktok pic.twitter.com/gFAmN1BaZC — agathe_vssr (@agathe_vssr) May 3, 2021

Grâce à ce bug, j'ai découvert qui était Charli D'Amelio

Charli Damelio en sueur en ce moment à cause du bug ...#TikTok pic.twitter.com/0L4AwPjtN8 — Č.O 👑 (@CorentinBoc) May 3, 2021

C'est elle si jamais

On rigole on rigole mais imaginez sa réaction #TikTok pic.twitter.com/PLOU0lHI4o — MXẞ RXX (@MxsRxx_) May 3, 2021

Jamais dans la démesure ces TikTokers

je vais me foutre une balle tiktok bug #TikTok 👍🏾🥲 pic.twitter.com/nmMIwYtDMn — BBL ou rien .🐍 (@keeybadgyal) May 3, 2021

Ils sont de plus en plus jeunes ma parole

Tu te moque de moi ? -_- Ça fait 10 fois que tu me re demande 😭 #TikTok pic.twitter.com/mTXoVKPJZB — CinéDorian (@CoronelDorian1) May 3, 2021

C'est bon j'ai compris la référence

Mais quel drame

Les tiktoker actuellement après avoir vue que le nombre d’abonnés est de 0 #TikTok pic.twitter.com/FDF3ZsD3lX — tr95 (@TrjTr95) May 3, 2021

Au cachot!

OUF! L'histoire se finit bien

Heureusement que TikTok existe pour inventer des inventions 👇 Vidéo: watson

Kate et William: dix ans de mariage et de perte de cheveux 1 / 21 Kate et William: dix ans de mariage et de perte de cheveux source: epa / hugo burnand/clarence house / ha

Plus d'articles sur le thème «Divertissement» Regarder un film en couple, c'est l'ENFER! Link zum Artikel «Les Tupperwares, c'est dégueulasse» Link zum Artikel Awww! Voici des animaux mignons qui vous feront monter dans les aigus Link zum Artikel La Disaster Girl a 21 ans et elle a vendu son mème une fortune Link zum Artikel