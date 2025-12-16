L'actrice de 58 ans est séparée de son mari depuis cet été, donnant lieu à une tornade de rumeurs. getty/watson

Nicole Kidman a trouvé une manière subtile de se venger de son ex-mari

Divorce de Nicole Kidman, épisode n°9558474. Au milieu du flot de rumeurs d'infidélité et des piques d'anciens compagnons revanchards, le média RadarOnline affirme que l'actrice de 58 ans aurait trouvé un moyen de se «venger» de son ex-mari Keith Urban, dont elle est fraîchement divorcée depuis cet automne.

Parmi les grands épisodes people de l'année 2025, le divorce de Nicole Kidman et de son ex-mari Keith Urban figure forcément au best-off. Le couple, ensemble depuis 19 ans, a annoncé sa séparation, puis son divorce, plus tôt cette année, pour le plus grand émoi des amateurs de belles histoires hollywoodiennes.

Qui dit divorce, dit évidemment articles salaces dans la presse à scandale, rumeurs explosives et autres vengeances présumées.

Le dernier à jeter de l'huile sur les cendres conjugales n'est autre que RadarOnline. Selon les éternelles et fameuses «sources» du média américain, l'actrice de 58 ans aurait profité d'une des principales pierres d'achoppement du couple pour «remuer» le couteau dans la plaie.

A savoir: les scènes torrides tournées dans des films divers et variés ces dernières années, du thriller érotique Babygirl à la série Big Little Lie, en passant par A Perfect Couple.

«Keith a clairement fait savoir qu'il n'était pas à l'aise avec l'aspect sexuel de ses projets, même s'il n'a jamais dit ouvertement qu'elle devait arrêter de travailler» Une source de RadarOnline

«Il s'inquiétait de l'image que cela renvoyait et détestait l'idée que d'autres hommes la touchent, même si c'était pour de faux. Nicole essayait sans cesse de le rassurer, mais c'était épuisant», poursuit l'informateur.

Nicole enfin «libre»

Toujours selon le média, bien qu'il est largement attesté que Nicole n'avait aucune envie de divorcer, l'actrice éprouverait un certain «soulagement» à la perspective de ne plus avoir à ménager les sentiments de son partenaire.

Par ailleurs, des amis auraient affirmé à RadarOnline que ses proches se réjouiraient secrètement qu'elle soit «enfin libre». «Ils veulent la voir s'épanouir pleinement. Le fait qu'elle continue à incarner des femmes complexes et sensuelles dans la cinquantaine est quelque chose qui mérite d'être célébré, et elle a besoin d'un partenaire qui le reconnaisse et qui soit assez viril pour le supporter.»

Alors que son mariage de 19 ans touchait à sa fin, Nicole devrait sans aucun doute continuer à réaliser des films et des séries repoussant les limites et resterait ouverte aux rôles osés. «Cette approche fonctionne pour elle et elle ne laissera personne gâcher sa fête ni l'empêcher d'utiliser sa voix et son corps de manière inattendue», poursuit ladite source.

«Au contraire, la fin de son mariage avec Keith signifie qu'elle est prête à tout pour décrocher un rôle en or, et elle ne souhaite rien de plus que de se surpasser sans cesse», conclut-elle.

«Connaissant Nicole, les projets qu'elle choisira à l'avenir repousseront encore plus les limites, et sans Keith pour la freiner, elle pourra être aussi audacieuse qu'elle le souhaite» La source

Si nous n'allons pas jusqu'à affirmer qu'on se réjouit du divorce ni des malheurs de Nicole, on attend toutefois avec impatience de découvrir les projets que l'actrice oscarisée nous réserve pour l'an 2026. (mbr)