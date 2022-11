Vous pensiez que la «voix TikTok» était un robot? Raté! Elle a un visage

Sa première publication sur l'application a déjà été vue plus de 36 millions de fois en moins de deux semaines et elle a accumulé environ 390 000 followers pendant ce laps de temps.

Kat Callaghan travaille à la radio canadienne 91.5 The Beat. TikTok a enregistré la voix de la Canadienne pour l'option de synthèse vocale intégrée à l'application.

Vous connaissez la voix TikTok, celle qui lit de petits textes dans les vidéos du réseau social. On la surnomme le «Siri de la génération Z». Elle est familière à la plupart des utilisateurs. Mais ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que cette voix n'est pas une voix d'ordinateur, mais celle d'une vraie personne.

«Léa, elle va vendre du laxatif»: on a jugé les candidats de la Star Ac'

Les débuts de Musk chez Twitter ont été chaotiques et ça risque d'empirer

Plus de «Divertissement»

TikTok donne des conseils sur le monde du travail et c'est pas si con

Antisémitisme: Kanye West dérape à nouveau, Instagram et Twitter sévissent

Les plus lus

Les fails les plus drôles et les plus méchants de la semaine

Hello everybody, tout le monde! C'est mardi, c'est bientôt le week-end! Joie!