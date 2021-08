Divertissement

Pour ceux qui utilisent Tinder sous un faux nom, il faudra trouver une autre méthode pour draguer plus ou moins incognito. L'app veut checker votre carte d'identité.

«J'te jure BB, je suis pas sur Tinder, c'est quelqu'un qui a dû créer un compte en volant mes photos sur Insta. Non, je te montre pas mon téléphone, on se fait confiance, non?» Il ne sera bientôt plus possible de faire croire à l'être aimé qu'on est une bonne personne alors qu'on match avec toute la Suisse romande. Tinder veut vérifier les comptes de ses utilisateurs avec leur carte d’identité.

A elle, on la lui fait pas.

Après avoir effectué des tests au Japon en 2019, l'app de rencontre annonce vouloir «mettre cette fonctionnalité à disposition de ses membres, d'abord sur base volontaire».

Mais on pourra toujours écrire une bio débile.

Dans un récent communiqué, Tinder assure vouloir ainsi garantir une plateforme plus sûre pour ses adeptes, en réduisant les possibilités d’usurpation d’identité. Pas certain que mon collègue qui utilise un faux nom, qui mise avant tout sur l'humour et qui publie des photos floues avec treize filtres soit du même avis.

Ce genre de collègues...

Ce processus de vérification d'identité sera déployé dans les prochains mois à travers le monde. Christophe a encore un peu de temps pour draguer sous pseudo avant de devoir se résoudre à trouver une solution.

