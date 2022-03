19 célibataires avec qui vous matcheriez grâce à leur profil Tinder amusant

Vous n'avez pas de matchs sur Tinder?

Vous n'êtes peut-être pas assez drôle. ¯\_(ツ)_/¯

Bien que l'on puisse désormais - après une longue période de sécheresse provoquée par la pandémie - retourner dans les clubs et les bars pour rencontrer de nouvelles personnes, de nombreux célibataires préfèrent continuer à tenter leur chance sur Tinder and Co.

Mais même là, il n'est pas toujours facile d'attirer l'attention. Les filles doivent être grandes, jolies et un peu drôles pour se faire remarquer. Les garçons doivent être grands, beaux et un peu drôles également.

Les bios Tinder suivantes pourraient vous inspirer.

Attention : Pour protéger nos enfants ...

... nous n'avons pas traduit certaines bios volontairement. Nous vous demandons d'être indulgent.

Se rétablir rapidement!

Comme vous pouvez le voir, oui, j'ai eu mal quand je suis tombée du ciel.

Madame sarcasme.

Super badass et extra sarcastique.

Avantage: pas de bras gênant lors des câlins.

Attention les enfants.

Voici une femme qui sait ce qu'elle veut.

C'est ce qu'on appelle faire des compromis.

Amir partage le même hobby que Panjeet.

Et il a un poulet avec des lunettes de soleil dans les mains.

Une autre bonne raison d'être sur Tinder.

Je n'avais pas les moyens d'acheter un vibromasseur. Donc me voilà.

Beau.

Cool. Et laquelle de vous deux a un mauvais caractère?

J'ai vraiment une personnalité de merde. Mais je suis hot.

😨😨😨

Pauvre Seth Rogen :(

Mon crush de stars est Seth Rogen, donc la barre ne pourrait pas être plus basse.

Pizza, baignoire, chien... Brie, on veut participer!

Si tu ne peux pas gérer mes mauvais côtés, tu ne mérites pas mes bons côtés. Ha ha, je plaisante. Je n'ai que des mauvais côtés.

Si vous préférez les bananes aux humains👇

Pragmatique.

J'ai copié mes informations bio d'un site Web de voitures d'occasion: blanche, bon état, légèrement rayée, fiable, aucun signe de dommage à l'arrière, à voir absolument.

Il plaisante... non ?

Je souffre de prosopagnosie, ce qui signifie que je ne me souviens pas des visages. Une fois, je suis sorti avec une fille et j'ai accidentellement fini avec son père.

Trop drôle pour être un robot.

Je ne suis pas assez hot pour être un robot.

L'honnêteté est la meilleure stratégie.

Eh bien, si vous aimez les mentons, ce n'est probablement pas le meilleur endroit pour commencer.

L'essentiel est d'être réaliste.

Soyons honnêtes. Je suis sur Tinder et sur ma première photo je suis en bikini. Je ne cherche pas une relation ou un ami.

Juste pour info.

Ne t'inquiète pas, c'est juste un bébé que j'ai rencontré dans un bar.

Mmmmh... manger de la pizza au lit...

Bonus

Du chantage! Brillant!

Je ne laisserai pas ma grand-mère sortir tant que vous n'aurez pas swipé vers la droite.

