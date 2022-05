Top Chef, épisode 12: Pas de gaspillage, mangeons la nappe!

Le récap de cette douzième semaine avec des GIFs, de la bouffe qui flotte, un nappe qui se mange et du gras dans la machine à panini.

«Je vais lui faire manger l'impossible.» «Je vais lui amener une assiette vide.» Déjà? Deux petites semaines de pause et nous voilà déjà repartis sur les sentiers de l'absurde? La dictature des plats conceptuels doit cesser. On était pourtant si bien avec les ravioles.

Eh oui, Stéphane l'annonce, cette semaine sera «placée sous le signe de la haute voltige culinaire». Ça consiste en quoi exactement? Jongler avec des courges? Faire du trapèze en mangeant des nems? On ne sait pas trop, mais l'invité de la première épreuve, c'est Mike Bagale, un mec qui «a mis au point ce qui n'avait jamais été fait: la nourriture volante». Quelle lassitude. Surtout qu'il existe déjà de la nourriture volante, ça s'appelle le faisan et c'est délicieux.

Avant que l'épreuve ne commence, on nous présente encore des tableaux avec des points et des équipes pour nous expliquer le règlement. Tout ça a l'air très compliqué mais le seul truc à retenir, c'est que Louise, la seule rouge et la seule femme restante, participera aux deux épreuves. Et ça, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on appelle la charge mentale.

Ruth Bader Ginsburg au paradis quand elle a lu les infos. m6/slate.fr

Première épreuve

Mike Bagale arrive donc pour faire la démonstration de son plat révolutionnaire. On dirait qu'il fait de l'aligot, mais en fait non, il fait des ballons de baudruche comestibles. «Ça s'appelle de la floating food», nous dit Stéphane. Au risque de passer pour un éditorialiste de droite, est-on vraiment obligé de TOUT étiqueter?

«Ce plat, je l'ai appelé Nostalgie», nous explique le chef. Alors perso, quand j'étais enfant je ne mangeais pas mes ballons. Pascal: «Manger un ballong, ça m'aurait jamais traversé l'esprit.» Bah on est d'accord, mec.

Ma psy quand je lui raconte mes rêves. m6/slate.fr

Le challenge pour les candidats sera donc de «trouver une idée ou un concept inédit». Vous savez, on n'a pas TOUJOURS besoin d'inventer des nouveaux trucs hein. La bombe atomique et les deepfakes de Dalida, par exemple, on était pas obligé.

Pascal décide donc de «faire manger l'impossible» au chef Bagale, l'impossible étant un piment habanero, un des piments les plus forts du monde. Je connais parce qu'au Texas, on en met dans la confiture. Son idée, c'est de faire une boule de neige aromatisée dans laquelle il va mettre une pâte de piment. J'ai pas tout compris au concept mais Pascal a l'air sûr de lui: il va tout faire «pour que cette expérience de manger l'impossible devienne possible». On dirait un discours de Macron.

Alors que le candidat goûte à sa recette, il manque de caner à cause de la puissance du piment. Déjà qu'il a tendance à rougir facilement de base, s'il continue ce sera comme la carte de France du Covid en 2021, y aura bientôt plus assez de couleurs ou de synonymes d'«écarlate». «J'ai compris qu'en fait, il faut pas se retenir dans la vie», nous dit le jeune chef. On mettra ça sur sa tombe.

La machine à chaque fois que je paie sans contact. m6/slate.fr

Du côté de Wilfried, incroyable mais vrai: le candidat va nous faire «voyager» avec «un tour du monde culinaire». Lui c'est vraiment le David Gallienne de cette saison, le guide FRAM des aliments. «Le voyage a une grosse place dans ma vie de cuisinier et ma vie d'homme, j'ai envie de dire.» On dirait les mecs sur Tinder qui mettent un émoji drapeau de chaque pays qu'ils ont visité.

Après, c'est sûr que faire cinq plats en une épreuve, c'est un gros défi. Déjà quand j'en fais un en une soirée je suis fière de moi, alors bon. Pour déstabiliser un peu plus le client, chacune de ses recettes sera cachée dans des toutes petites boules de pâte à pizza noire. Après un essai, Wilfried est ravi: «c'est exactement ce que je voulais», et ce qu'il voulait, apparemment c'est nous faire un trompe-l’œil crottes de souris.

Pendant que Wilfried cuisine 48'000 plats par seconde et que Pascal se carbonise la glotte avec son piment, Arnaud, lui, a décidé de faire une tequila paf, mais aux moules. Bon bah Arnaud, on se retrouve en dernière chance hein.

Mais le projet le plus pété de la soirée, c'est bel et bien celui de Louise, qui déclare fièrement: «Je vais lui faire bouffer la nappe.» J'ai envie de porter plainte contre cette émission pour harcèlement moral. Inspirée par Charlie et la Chocolaterie, la jeune femme a effectivement décidé de «faire manger le décor» au chef. «Je vais amener une assiette vide et voilà, le dîner sera servi.» Dans les applis de méditation, en dessous des catégories «stress» et «sommeil», il va bientôt falloir rajouter une rubrique «épreuves de Top Chef».

La candidate avait au départ prévu de faire une nappe au calamar, mais ça ne marche pas, alors finalement, elle fait une nappe à fleurs au poulet. C'est complètement dingo, mais il faut l'avouer, le résultat final est assez bluffant. Par contre, ça fait beaucoup de blanc de poulet façon Fleury Michon à avaler quand même.

Non parce que là y a assez de blanc de dinde pour emballer Toutânkhamon. m6/slate.fr

La dégustation commence, et tout ce qu'il faut retenir, c'est que Pascal a appelé son plat «La boule de l'extrême»......... Je vous laisse insérer votre propre blague.

Côté résultats, c'est Pascal qui arrive premier, Louise deuxième, Wilfried troisième, et le pauvre Arnaud, sans surprise, dernier.

Deuxième épreuve

Après cette première épreuve sponsorisée par Pennywise, l'émission accueille la meilleure des meilleurs: Anne-Sophie Pic. Anne-Sophie Pic, une cheffe aussi brillante que sympa, qui vient faire des dégustations avec son carnet pour prendre des notes. Quelle femme. Tout le monde devrait être aussi humble et studieux et consciencieux qu'elle. Envoyez-la à Matignon.

La grippe qui fait son come-back après deux ans de RTT. m6/slate.fr

Le challenge, c'est de faire un plat autour d'un seul légume, mais avec toutes ses variétés. «Par contre, je souhaite qu'il n'y ait pas de protéine animale», exige la cheffe. Devant les portes du studio, une ambulance se tient prête pour venir en aide à Mickaël en cas de malaise. Par contre, déso Anne-Sophie, d'habitude les petits montages sur les recettes des invités font baver, mais rien ne me vend moins du rêve qu'un plat qui sublime... la betterave.

Les candidats doivent tirer au sort leur légume. Mickaël tombe sur la carotte, Lilian hérite de la betterave. «La betterave, c'est génial, je suis super content»: exemple d'une phrase qui n'avait jamais été prononcée auparavant.

Sébastien, lui, a eu le haricot vert, et devinez quoi: il a la pêche. Le candidat décide de faire une salade avec des haricots verts, mais aussi avec d'autres variétés comme des haricots noirs et blancs. Mais du coup les flageolets sont des légumes?? Ah mais fallait le dire, ça change tout dans ma vie ça. Et sinon, Sébastien, pourquoi on dirait tout le temps qu'il est en train de déclamer un opéra?

Personne n'a jamais ressenti autant d'enthousiasme pour le haricot vert. m6/slate.fr

Les cubes de betterave de Lilian: ignoble. On va vite passer car la betterave est le Zemmour de la nourriture, elle ne mérite aucun temps de parole.

Enfin, Louise tombe sur les endives, un ingrédient qu'elle déteste. Elle décide donc de faire un dessert en mode tarte acidulée à l'endive, et honnêtement ça a l'air chanmé (oui oim aussi je le-par comme Se-loui).

D'ailleurs, sans surprise, c'est une victoire amplement méritée pour Louise, qui a travaillé deux fois plus dur que les autres brigades. Malgré son usage excessif du verlan, c'est une sacrée concurrente.

Ce sont donc les trois autres brigades qui doivent envoyer un candidat en dernière chance. Au programme, un affrontement entre Wilfried, Mickaël et Arnaud, et le thème? C'est le LE MAGRET DE CANARD. J'ai littéralement poussé un cri devant ma télé. ENFIN LE «TOP CHEF» QU'ON VEUT. MERCI.

Arnaud, toujours le candidat de mon cœur, va mettre LA PEAU DU MAGRET DANS UN GRILL À PANINI. Bravo Arnaud. Il n'y a rien de plus triste qu'une peau de magret pas croustillante. Si: les gens qui ne mangent pas la peau du magret. Lorsque Arnaud tranche sa divine préparation, le bruit du gras qui croustille sous la lame est un poème, une odyssée auriculaire, une rhapsodie graisseuse, un orgasme auditif sans équivalent.

Finalement, ce sont Mickaël et Arnaud qui sont repêchés, et Wilfried, qui avait eu la bonne idée de nous faire voyager (stop) avec des boulettes de magret (miam) est éliminé. Arnaud se met à pleurer alors que c'est lui qui reste, tu sens que c'est le genre de mec qui pleure plus que la famille du défunt à un enterrement. Quant à Wilfried, il prouve qu'il est un vrai champion et part avec la meilleure attitude possible:

Les dirigeants politiques quand ils voient le nouveau rapport du GIEC. m6/slate.fr

Il était sympatchique quand même. Bon vent Wilfried!

Bonus

Les détraqueurs quand ils voient ton âme:

m6/slate.fr

J'aimerais que quelqu'un me regarde comme Anne-Sophie Pic regarde le vide:

m6/slate.fr

Quand tu reprends un deuxième mojito alors qu'on est que mercredi:

m6/slate.fr

Lilian nous dit que sa phrase fétiche c'est «vise la lune et tu décrocheras les étoiles». En fait, Lilian est un Skyblog.

