Hélène Darroze était le mentor de Danny tout au long de la saison de Top Chef. instagram danny_khezzar

Top Chef: Pourquoi le Genevois a dû changer son menu à la der

Danny Khezzar a affronté Hugo Riboulet, hier soir, lors de la finale de Top Chef. Mais le menu qu'il a servi aux bénévoles de la Croix-Rouge et aux chefs n'est pas celui qu'il avait choisi au départ.

Attention, spoilers dès... MAINTENANT

Chez watson, on est sympa. On ne vous spoile pas dès le titre de l'article. On sait que vous êtes des gens modernes et malins qui ne regardez pas forcément les émissions à la télévision en direct à cause des pubs beaucoup trop longues.

Mais si vous avez déjà lu ce premier paragraphe, c'est que vous savez que Danny Khezzar, le candidat genevois qui officie au Bayview à Genève, a perdu hier soir face à Hugo Riboulet. Le natif parisien avait préparé un menu avec en entrée une raviole de crevettes sauvages, en plat une ballottine d'omble du Léman et en dessert un soufflé au chocolat.

Mais ce n'est pas du tout ce qu'il avait prévu. Le candidat au rire de hyène a expliqué au Figaro qu'il voulait faire un menu 100% homard:

«J’étais parti sur une idée assez folle: proposer un homard de la queue à la tête en utilisant la queue en entrée, les pinces pour le plat et la tête dans le dessert.» Danny pour Le Figaro.

Les anciens candidats de la saison ont prêté main-forte à Danny pour envoyer en salle les 100 assiettes de la finale. instagram

Selon ses dires, les équipes de M6 ont refusé ce menu parce que son adversaire avait également prévu de cuisiner du homard.

«La production nous a donc interdit à tous les deux ce produit. Ça m’a frustré, car j’ai dû changer tout mon menu.»

Le finaliste genevois a donc imaginé une tout autre proposition (moins originale) mais il n'a pas eu le temps de le tester. Normalement, les candidats ont une semaine pour s'entraîner.

«Je ne me suis pas du tout entraîné. J’ai tout créé sur place le jour de la finale. J’étais ultrafatigué après la brigade cachée et la suite du concours. Je me suis donc reposé. J’avais besoin de cette pause. Je pense que c’était mieux d’arriver un peu plus en forme.»

