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Ces aires d'autoroute ont marqué nos vacances

Ces aires d'autoroute ont marqué nos vacances

image: wikicommons
Beaucoup de celles que l'on aimait tant ont aujourd'hui disparu. Focus sur les aires d'autoroutes les plus majestueuses, dont certaines se sont dressées ou se dresseront peut-être sur la route de vos vacances cet été.
09.08.2026, 12:0709.08.2026, 12:07
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Ah, les longs trajets en voiture vers le sud… Quand on était enfant, dans les années 1970 ou 1980, ils semblaient parfois interminables. On n'avait évidemment pas de tablettes pour faire passer le temps. Et à la dixième partie de «Voiture jaune», on commençait à s'ennuyer fort. Heureux étaient ceux qui pouvaient lire en voiture sans avoir la nausée. Je n'en faisais malheureusement pas partie, condamné à regarder le paysage défiler par la fenêtre.

Alors, quel bonheur quand la pause arrivait. Un bonheur encore plus grand lorsqu'elle avait lieu dans l'une de ces immenses aires d'autoroute. Vous voyez le genre: un gigantesque complexe avec restaurant en libre-service, boutiques, aire de jeux et tout le reste. Les exploitants avaient très vite compris le potentiel de ces lieux et misaient déjà sur la fidélisation de la clientèle. Le concept de restauration et l'assortiment étaient étroitement liés à chaque enseigne…

… et pour attirer les automobilistes à quitter l'autoroute quelques instants, il fallait parfois une architecture spectaculaire.

The highway rest stop near Wuerenlos in the canton of Aargau, Switzerland, the so-called &amp;quot;food balk&amp;quot;, pictured in November, 1972. (KEYSTONE/Str) Die Autobahnraststaette bei Wuerenlos ...
Image: keystone

En Suisse, les enfants connaissaient déjà le célèbre «pont gourmand» de Würenlos (AG), inauguré en 1972 (ci-dessus), ou encore l'aire de Pratteln, près de Bâle, ouverte en 1978.

Eine Luftaufnahme der neuen Autobahnbruecke Pratteln mit Konferenzraeumen, Restaurants, Laeden, Tankstellen und Wechselstube, aufgenommen am 17. Oktober 1978. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Wipf)
Image: KEYSTONE

Les restaurants étaient souvent exploités par Mövenpick…

mövenpick 1950s schweiz essen food history https://www.movenpick.com/de/about-us/history.html
image: movenpick.com

… ou Silberkugel.

SCHWEIZ AUTOBAHN RASTSTAETTE 1969
Image: Keystone

J'aimais particulièrement les Silberkugel pour leurs comptoirs tout allongés où l'on mangeait debout. Et leur Silber-Beefy était franchement délicieux.

SCHWEIZ GASTRONOMIE SILBERKUGEL 1980
Image: keystone

Mais mon établissement préféré – avec mes yeux d'enfant – restait celui de l'aire de Deitingen-Süd, sur l'A1, dans le canton de Soleure…

Die Autobahnraststaette Deitingen Sued 1968, an der A1 im Kanton Solothurn, mit dem markanten Betonschalendach des Ingenieurs Heinz Isler,
Image: KEYSTONE

… parce que… eh bien, même gamin, je trouvais son architecture absolument géniale!

Die Autobahnraststaette Deitingen Sued 1968, an der A1 im Kanton Solothurn, mit dem markanten Betonschalendach des Ingenieurs Heinz Isler,
Image: KEYSTONE

On doit cette aire coiffée de son toit spectaculaire en coque de béton à l'ingénieur Heinz Isler. Elle a été inaugurée en 1968.

Die Autobahnraststaette Deitingen Sued 1968, an der A1 im Kanton Solothurn, mit dem markanten Betonschalendach des Ingenieurs Heinz Isler,
Image: KEYSTONE

Fun Fact: selon l'endroit où l'on se place, cette voûte renvoie un écho digne d'un enregistrement d'Elvis des années 1950. Lors de votre prochain arrêt, essayez donc de chanter Heartbreak Hotel: vous serez surpris du résultat.

1968: Betonschalenbau von Heinz Isler Raststätte Deitingen-Süd
Image: archives EPF

Pendant ce temps-là, au Royaume-Uni:

Little Chef in the 1970s. British motoring history. https://www.nottinghampost.com/whats-on/food-drink/gallery/pictures-nottinghamshire-little-chefs-loved-8688186
image: nottingham post

Pendant des décennies, Little Chef a régné sans partage sur les grands axes britanniques. Le concept mêlait restaurant traditionnel et café populaire. Parmi les plats les plus appréciées: le «Olympic Breakfast» – un Full English Breakfast classique, proposé à un prix très abordable.

Little Chef in the 1970s. British motoring history. https://www.nottinghampost.com/whats-on/food-drink/gallery/pictures-nottinghamshire-little-chefs-loved-8688186
image: nottingham post

Et là aussi, certains bâtiments affichaient une architecture remarquable.

Little Chef Markham Moor Scorer Building https://en.wikipedia.org/wiki/Little_Chef
Image: wikicommons

En Allemagne, plus qu'une marque dominante comme au Royaume-Uni, c'est un système de monopole encadré par l'Etat qui s'est imposé. Les aires d'autoroute étaient gérées par la Gesellschaft für Nebenbetriebe, devenue par la suite Tank & Rast.

Tank &amp;amp; Rast - Rasthaus Gruibingen 2012 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tank_%26_Rast.JPG
Image: wikicommons

L'une des plus connues demeure celle de Dammer Berge, sur l'autoroute A1 en Basse-Saxe. Elle fut inaugurée en 1969.

Dammer Berge Raststätte Deutschland https://www.moderne-regional.de/wp-content/uploads/Dammer_Berge_Raststaette_hist_Postkarte-1.jpg
image: moderne-regional.de
Dammer Berge Raststätte Deutschland https://www.moderne-regional.de/wp-content/uploads/Dammer_Berge_Raststaette_hist_Postkarte-1.jpg

En France, ces établissements portaient le nom de «Restauroute». Parmi les plus emblématiques figurait Isardrôme, ouvert en 1967 sur l'A7, près de Saint-Rambert-d'Albon.

Isardrôme : le Restauroute légendaire de l’A7 à Saint-Rambert-d’Albon Née en 1967 dans la vallée du Rhône, l’Aire d’Isardrôme à Saint-Rambert-d’Albon (26140) est bien plus qu’une halte autoroutière. P ...
image: saintrambertdalbon.com

Oui, en France, ce n'est pas la place qui manque.

Isardrôme : le Restauroute légendaire de l’A7 à Saint-Rambert-d’Albon Née en 1967 dans la vallée du Rhône, l’Aire d’Isardrôme à Saint-Rambert-d’Albon (26140) est bien plus qu’une halte autoroutière. P ...
image: saintrambertdalbon.com

Mais mes coups de coeur allaient sans conteste aux aires italiennes. Et plus précisément aux Autogrill. Plus précisément encore à l'Autogrill Villoresi Ovest, à Lainate, sur l'autoroute Milan-Laghi. Vous voyez forcément de ce dont quoi je parle.

Autogrill 1958: the rebirth of Villoresi Ovest A symbol of renaissance for our restart: Villoresi Ovest, icon of Italian design, is back in the news. The historic Autogrill reopened on 22 November 202 ...
image: autogrill.com

Alors, à qui doit-on l'idée générale? En Europe, ce sont incontestablement les Italiens qui l'ont imaginée. Dès 1947, le biscuitier et entrepreneur, Mario Pavesi ouvre son premier snack routier. Après un voyage aux Etats-Unis, il adapte le concept des diners en bordure de route à la sauce italienne. Il dépose officiellement la marque Autogrill en 1959.

Autogrill 1958: the rebirth of Villoresi Ovest A symbol of renaissance for our restart: Villoresi Ovest, icon of Italian design, is back in the news. The historic Autogrill reopened on 22 November 202 ...
image: autogrill.com

L'emblématique Villoresi Ovest, dessiné par l'architecte Angelo Bianchetti, avait pourtant ouvert un an plus tôt, en 1958. Beaucoup le comparaient davantage à une rampe de lancement de fusée qu'à une aire d'autoroute. Le bâtiment rond et entièrement vitré était surmontée d'une arche triple portant le logo Pavesi à 51 mètres de haut.

Autogrill 1958: the rebirth of Villoresi Ovest A symbol of renaissance for our restart: Villoresi Ovest, icon of Italian design, is back in the news. The historic Autogrill reopened on 22 November 202 ...
image: autogrill.com

Le bâtiment a même été présenté dans le magazine Life du 26 septembre 1960 comme l'un des symboles du renouveau économique européen.

&amp;quot;Villoresi Ovest has always been a symbol of rebirth. As far back as 1961, the magazine LIFE put it on its front cover to illustrate how modern our country was. And now, once again, we want t ...
image: autogrill.com

Et puis, il y a aussi Villoresi Est, de l'autre côté. Elle aussi mérite le détour.

Villoresi Est is also pretty impressive. https://www.autogrill.com/en/node/3059
image: autogrill.com

Elle est beaucoup plus récente. Inaugurée en 2013 et conçue par l'architecte Giulio Ceppi, elle a un «cratère volcanique» qui assure une ventilation naturelle tout en diffusant la chaleur ou la fraîcheur grâce à un vaste réseau de conduites. Sa structure en bois lamellé issu de forêts gérées durablement capte l'énergie solaire et récupère l'eau de pluie.

Sea, mountains, hills, cities. Driving around Italy offers a kaleidoscope of landscapes that we would hardly find traveling anywhere else in the world. In this combination of landscapes where history ...
image: garage-italia.com

Mais revenons aux modèles vintage! Angelo Bianchetti est aussi le créateur de la toute première aire «en pont» du continent: l'Autogrill Fiorenzuola d'Arda, ouvert en 1959.

The first bridge style motorway services of Europe: 1959 - Autogrill Fiorenzuola d&amp;#039;Arda - Designer Arch. A. Bianchetti, Archive Arch. Jan Jacopo Bianchetti https://www.autogrill.com/en/node/ ...
image: autogrill.com

L'Italie comptait bien sûr d'autres enseignes emblématiques, comme Motta. Toutes ont néanmoins été regroupées sous la marque Autogrill en 1977.

Sea, mountains, hills, cities. Driving around Italy offers a kaleidoscope of landscapes that we would hardly find traveling anywhere else in the world. In this combination of landscapes where history ...
image: garage-italia.com
Sea, mountains, hills, cities. Driving around Italy offers a kaleidoscope of landscapes that we would hardly find traveling anywhere else in the world. In this combination of landscapes where history ...
image: garage-italia.com

Déjà dans les années 1980, je trouvais que certaines avaient perdu un peu de leur charme. En revanche, elles continuaient à performer sur un point: on y mangeait toujours bien. En tout cas bien mieux que dans leurs équivalents suisses ou français – sans parler des versions allemandes ou des britanniques. Les Italiens ont prouvé au monde que, même sur l'autoroute, un buffet en libre-service pouvait rimer avec bonne cuisine.

Sea, mountains, hills, cities. Driving around Italy offers a kaleidoscope of landscapes that we would hardly find traveling anywhere else in the world. In this combination of landscapes where history ...
image: garage-italia.com

Contrairement à Little Chef, disparu en 2018, ou à Silberkugel, dont il ne reste plus qu'un seul établissement à Zurich-Oerlikon, on retrouve encore Autogrill dans plus de 30 pays, y compris en Suisse. L'aire de Pratteln évoquée au début de cet article? C'est désormais un Autogrill. L'entreprise reste italienne, même si elle appartient au groupe suisse de distribution Duty Free Avolta.

Au fait, Villoresi Ovest a été entièrement rénové en 2020.

Following the opening in 1947 of the first foodservice point on the Turin-Milan motorway, near the Novara toll-station, built by Mario Pavesi as a “Pavesi biscuit factory refreshment point”, the 2nd m ...
image: autogrill.com

Et son fameux lustre n'a pas bougé.

Following the opening in 1947 of the first foodservice point on the Turin-Milan motorway, near the Novara toll-station, built by Mario Pavesi as a “Pavesi biscuit factory refreshment point”, the 2nd m ...
image: autogrill.com

Je m'y arrêterai peut-être bientôt, sur la route de mes prochaines vacances vers le sud… simplement par nostalgie.

Following the opening in 1947 of the first foodservice point on the Turin-Milan motorway, near the Novara toll-station, built by Mario Pavesi as a “Pavesi biscuit factory refreshment point”, the 2nd m ...
image: autogrill.com

BONUS:

Vous vous souvenez du bâtiment du Little Chef présenté plus haut? Il s'appelle The Markham Moor Scorer Building. Inoccupé entre 2012 et 2019, quelqu'un a eu l'idée de le transformer… en rampe de half-pipe. 😅

Vidéo: YouTube/Urban Cowboys
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(Adaptation française: Valentine Zenker)

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