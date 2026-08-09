Ces aires d'autoroute ont marqué nos vacances image: wikicommons

Beaucoup de celles que l'on aimait tant ont aujourd'hui disparu. Focus sur les aires d'autoroutes les plus majestueuses, dont certaines se sont dressées ou se dresseront peut-être sur la route de vos vacances cet été.

Oliver Baroni Suivez-moi

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Ah, les longs trajets en voiture vers le sud… Quand on était enfant, dans les années 1970 ou 1980, ils semblaient parfois interminables. On n'avait évidemment pas de tablettes pour faire passer le temps. Et à la dixième partie de «Voiture jaune», on commençait à s'ennuyer fort. Heureux étaient ceux qui pouvaient lire en voiture sans avoir la nausée. Je n'en faisais malheureusement pas partie, condamné à regarder le paysage défiler par la fenêtre.

Alors, quel bonheur quand la pause arrivait. Un bonheur encore plus grand lorsqu'elle avait lieu dans l'une de ces immenses aires d'autoroute. Vous voyez le genre: un gigantesque complexe avec restaurant en libre-service, boutiques, aire de jeux et tout le reste. Les exploitants avaient très vite compris le potentiel de ces lieux et misaient déjà sur la fidélisation de la clientèle. Le concept de restauration et l'assortiment étaient étroitement liés à chaque enseigne…

… et pour attirer les automobilistes à quitter l'autoroute quelques instants, il fallait parfois une architecture spectaculaire.

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En Suisse, les enfants connaissaient déjà le célèbre «pont gourmand» de Würenlos (AG), inauguré en 1972 (ci-dessus), ou encore l'aire de Pratteln, près de Bâle, ouverte en 1978.

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Les restaurants étaient souvent exploités par Mövenpick…

… ou Silberkugel.

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J'aimais particulièrement les Silberkugel pour leurs comptoirs tout allongés où l'on mangeait debout. Et leur Silber-Beefy était franchement délicieux.

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Mais mon établissement préféré – avec mes yeux d'enfant – restait celui de l'aire de Deitingen-Süd, sur l'A1, dans le canton de Soleure…

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… parce que… eh bien, même gamin, je trouvais son architecture absolument géniale!

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On doit cette aire coiffée de son toit spectaculaire en coque de béton à l'ingénieur Heinz Isler. Elle a été inaugurée en 1968.

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Fun Fact: selon l'endroit où l'on se place, cette voûte renvoie un écho digne d'un enregistrement d'Elvis des années 1950. Lors de votre prochain arrêt, essayez donc de chanter Heartbreak Hotel: vous serez surpris du résultat.

Image: archives EPF

Pendant ce temps-là, au Royaume-Uni:

Pendant des décennies, Little Chef a régné sans partage sur les grands axes britanniques. Le concept mêlait restaurant traditionnel et café populaire. Parmi les plats les plus appréciées: le «Olympic Breakfast» – un Full English Breakfast classique, proposé à un prix très abordable.

Et là aussi, certains bâtiments affichaient une architecture remarquable.

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En Allemagne, plus qu'une marque dominante comme au Royaume-Uni, c'est un système de monopole encadré par l'Etat qui s'est imposé. Les aires d'autoroute étaient gérées par la Gesellschaft für Nebenbetriebe, devenue par la suite Tank & Rast.

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L'une des plus connues demeure celle de Dammer Berge, sur l'autoroute A1 en Basse-Saxe. Elle fut inaugurée en 1969.

En France, ces établissements portaient le nom de «Restauroute». Parmi les plus emblématiques figurait Isardrôme, ouvert en 1967 sur l'A7, près de Saint-Rambert-d'Albon.

Oui, en France, ce n'est pas la place qui manque.

Mais mes coups de coeur allaient sans conteste aux aires italiennes. Et plus précisément aux Autogrill. Plus précisément encore à l'Autogrill Villoresi Ovest, à Lainate, sur l'autoroute Milan-Laghi. Vous voyez forcément de ce dont quoi je parle.

Alors, à qui doit-on l'idée générale? En Europe, ce sont incontestablement les Italiens qui l'ont imaginée. Dès 1947, le biscuitier et entrepreneur, Mario Pavesi ouvre son premier snack routier. Après un voyage aux Etats-Unis, il adapte le concept des diners en bordure de route à la sauce italienne. Il dépose officiellement la marque Autogrill en 1959.

L'emblématique Villoresi Ovest, dessiné par l'architecte Angelo Bianchetti, avait pourtant ouvert un an plus tôt, en 1958. Beaucoup le comparaient davantage à une rampe de lancement de fusée qu'à une aire d'autoroute. Le bâtiment rond et entièrement vitré était surmontée d'une arche triple portant le logo Pavesi à 51 mètres de haut.

Le bâtiment a même été présenté dans le magazine Life du 26 septembre 1960 comme l'un des symboles du renouveau économique européen.

Et puis, il y a aussi Villoresi Est, de l'autre côté. Elle aussi mérite le détour.

Elle est beaucoup plus récente. Inaugurée en 2013 et conçue par l'architecte Giulio Ceppi, elle a un «cratère volcanique» qui assure une ventilation naturelle tout en diffusant la chaleur ou la fraîcheur grâce à un vaste réseau de conduites. Sa structure en bois lamellé issu de forêts gérées durablement capte l'énergie solaire et récupère l'eau de pluie.

Mais revenons aux modèles vintage! Angelo Bianchetti est aussi le créateur de la toute première aire «en pont» du continent: l'Autogrill Fiorenzuola d'Arda, ouvert en 1959.

L'Italie comptait bien sûr d'autres enseignes emblématiques, comme Motta. Toutes ont néanmoins été regroupées sous la marque Autogrill en 1977.

Déjà dans les années 1980, je trouvais que certaines avaient perdu un peu de leur charme. En revanche, elles continuaient à performer sur un point: on y mangeait toujours bien. En tout cas bien mieux que dans leurs équivalents suisses ou français – sans parler des versions allemandes ou des britanniques. Les Italiens ont prouvé au monde que, même sur l'autoroute, un buffet en libre-service pouvait rimer avec bonne cuisine.

Contrairement à Little Chef, disparu en 2018, ou à Silberkugel, dont il ne reste plus qu'un seul établissement à Zurich-Oerlikon, on retrouve encore Autogrill dans plus de 30 pays, y compris en Suisse. L'aire de Pratteln évoquée au début de cet article? C'est désormais un Autogrill. L'entreprise reste italienne, même si elle appartient au groupe suisse de distribution Duty Free Avolta.

Au fait, Villoresi Ovest a été entièrement rénové en 2020.

Et son fameux lustre n'a pas bougé.

Je m'y arrêterai peut-être bientôt, sur la route de mes prochaines vacances vers le sud… simplement par nostalgie.

BONUS:

Vous vous souvenez du bâtiment du Little Chef présenté plus haut? Il s'appelle The Markham Moor Scorer Building. Inoccupé entre 2012 et 2019, quelqu'un a eu l'idée de le transformer… en rampe de half-pipe. 😅

(Adaptation française: Valentine Zenker)