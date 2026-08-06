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BMW impose Spider-Man à ses clients et ça suscite la polémique

Vidéo: watson

«C’est quoi cette m*rde?» BMW fâche des millions de clients

Comment vexer à coup sûr les propriétaires d’une marque automobile de luxe? En leur imposant une publicité surprise dès qu’ils démarrent leur bolide. La polémique enfle.
06.08.2026, 09:2006.08.2026, 09:20
Fred Valet
Fred Valet

Ce n’est pas simple de trouver une BMW à moins de 40 000 francs. Et encore, pour ce prix-là, n’espérez pas frimer en ville en faisant vrombir les 120 CV de votre petite Série1. Si on en voit partout, BMW est bien une marque automobile de luxe. Or, le constructeur allemand a manifestement oublié, le temps d’un partenariat, que ses clients aimeraient sans doute qu’on les traite comme les groupies de Chanel ou Hermès.

Ces derniers jours, des millions de propriétaires de BMW se sont transformés malgré eux en «temps de cerveau disponible», comme le veut la formule inventée en son temps par Patrick Le Lay, alors ancien PDG de TF1, pour expliquer comment il considérait les programmes de sa chaîne. Autrement dit, les conducteurs doivent désormais se farcir une publicité, à peine ont-ils réveillé le moteur. Bonjour l’accueil.

Il s'est «déshydraté» pour devenir Spider-Man

Alors que BMW promettait une «surprise spéciale», voilà le constructeur empêtré dans une grogne monstre. Dans le cadre d’un partenariat avec Sony Pictures, l’écran de contrôle des modèles mis en circulation après 2020 et qui tournent sous iDrive OS 7, 8, 8,5, 9 ou X, selon Le Journal du Geek, afficheront jusqu’au 10 août une animation tirée du dernier Spider-Man: Brand New Day.

Ce n’est pas tout. Puisqu’une fois lancée, cette publicité réveille les lumières de l’habitacle pour offrir une ambiance disco que... personne, mais alors vraiment personne, n’avait demandée.

«Surprise! Spider-Man vient d’atterrir sur votre BMW!»
Le message affiché sur l’écran de contrôle des voitures après avoir mis le contact.

Voici, en vidéo, ce qu’ont dû endurer les conducteurs de BMW:

Vidéo: watson

Une nouveauté qui passe mal et qui a été imposée grâce à une mise à jour forcée et à distance. Sur les réseaux sociaux et les forums comme Reddit, la colère ne désenfle pas: «C'est quoi cette m*rde? En quoi est-ce approprié de m'imposer une publicité dans ma voiture?», peut-on notamment y lire. Manifestement paniqué, un porte-parole américain de la marque a tenté de rassurer tout le monde dans The Atlantic:

«L'animation est disponible pour une durée limitée et n'est visible que pour les conducteurs qui la lancent manuellement sur l'écran tactile de leur véhicule»
Phil DiIanni, porte-parole de BMW USA

Vous l’aurez compris, cette explication n’a pas calmé les propriétaires de BMW et ce qui devait être un grand moment pour le constructeur allemand s’est transformé en cauchemar marketing. Pour The Atlantic, cette campagne est l’énième preuve que la voiture s’est «transformée en smartphone géant», à la merci des annonceurs de tout poil.

Et, là où c’est plutôt cocasse (et problématique), c’est que Stephan Durach, vice-président senior chez BMW, «jurait en 2023, la main sur le cœur, que la marque ne vendrait jamais son écran pour y coller de la pub», rappelle Le Journal du Geek. Si la marque peut être fière d’avoir glissé quelques modèles dans ce Marvel qui a rapporté un milliard de dollars en six petits jours, la manière avec laquelle elle a utilisé ses clients sans leur consentement casse carrément l’ambiance.

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- Publicité Spider-man dans les BMW
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