Willie Walsh est à la tête de l'organisation aérienne Iata basée à Genève. Il s'attend à une augmentation du nombre de réservations pour Swiss et consorts en 2023. Image: keystone / dr

Interview

Le patron de l'aviation avertit: «voler coûtera plus cher à l'avenir»

L'ex-patron de British Airways Willie Walsh est désormais directeur de l'association professionnelle Iata, dont le siège est à Genève. Dans une interview, l'Irlandais met en garde contre le manque de pièces de rechange. Il s'inquiète aussi de la honte de prendre l'avion et dit pourquoi les compagnies aériennes devraient autoriser leurs équipages à porter des tatouages.

Benjamin Weinmann / ch media

L'aviation laisse lentement mais sûrement derrière elle la plus grande crise de son histoire. Le nombre de réservations est en forte hausse. L'année prochaine, la branche s'attend à nouveau à un bénéfice de l'ordre de 4,4 milliards de francs, après une perte de 6,5 milliards cette année. Ces prévisions ont été annoncées par Willie Walsh, chef de l'association des compagnies aériennes Iata, lors d'une récente rencontre avec les médias à Genève. Il nous a accordé une interview exclusive.

De nombreux voyageurs ont encore en mémoire les images chaotiques des aéroports de cet été, avec de longues files de passagers et des valises empilées. De telles situations risquent-elles de se reproduire pendant les vacances d'hiver?

Willie Walsh: Non, je ne m'attends plus à de telles scènes. Les aéroports ont eu plus de temps qu'il n'en faut pour s'attaquer à la pénurie de personnel. Le temps des excuses est révolu. Mais n'oublions pas que de tels problèmes n'ont eu lieu que dans quelques aéroports, notamment Amsterdam et Londres-Heathrow. Il s'agissait de situations intolérables. Les aéroports de Zurich et Genève ont toujours très bien fonctionné.

De nombreuses valises n'ont rejoint leur destination qu'après de longs détours. Comment éviter cela à l'avenir?

Je pense que la traçabilité numérique des valises à l'aide de tags électroniques deviendra la norme. Dans le secteur, nous discutons depuis quelques années déjà de ce que l'on appelle les puces RFID pour les tags. Le problème, c'est le coût que cela implique. Mais il existe aujourd'hui des solutions de suivi indépendantes, dont de nombreux passagers font usage.

«Je suis sûr qu'il y aura bientôt de bonnes solutions technologiques»

Vous êtes optimiste en ce qui concerne les activités hivernales. Mais qu'en est-il de l'été prochain, la haute saison avec beaucoup plus de vols?

Je suis également optimiste à ce sujet.

Plus de pénurie de personnel donc?

Non. En été, l'excuse était que la reprise du marché était plus rapide que prévu et que certaines personnes avaient quitté le secteur. Bien sûr, le marché du travail reste difficile. Mais lorsque je parle avec les patrons de compagnies aériennes, je les sens confiants. Nous devons rester conscients de la fragilité de la reprise du marché et de la minceur des marges.

«En 2022, les compagnies aériennes réaliseront en moyenne un bénéfice d'à peine plus d'un dollar par passager»

Les valises qui n'arrivent pas à destination à temps ou pas du tout doivent rester l'exception. keystone

Vous attendez-vous à certaines perturbations l'année prochaine?

Evidemment, l'inflation reste un défi. Mais de nombreux patrons de compagnies aériennes m'ont dit que ce sont surtout les chaînes d'approvisionnement qui les préoccupent plus que prévu. Et plus précisément, il manque des pièces de rechange pour les avions qui ont été immobilisés pendant longtemps et qui doivent maintenant être remis en service. La reprise du marché devrait donc être freinée si les avions ne sont pas prêts alors que la demande est là.

Cela pourrait-il même entraîner des annulations de vol à court terme?

Je ne pense pas que ce soit le cas actuellement.

Craignez-vous des perturbations dues à des activistes climatiques qui pourraient se scotcher sur la voie aérienne?

Non, je ne m'y attends pas. Notre industrie ne refuse pas le débat sur le climat, au contraire, nous abordons activement le problème. Notre objectif est d'atteindre le zéro net en matière d'émissions en 2050.

Il y a quelques jours, quatre militants pour le climat se sont assis, les mains collées sur la route d'accès à une piste de l'aéroport de Munich (photo prétexte). Image: AP dapd

À quelle évolution des prix vous attendez-vous dans les prochains mois?

Cela reste volatil. Et les prix des billets doivent refléter les coûts. Au cours des trois dernières années, les pertes cumulées de notre secteur se sont élevées à 186 milliards de dollars, du jamais vu! Selon le modèle commercial, le kérosène représente 20 à 50% des coûts d'une compagnie aérienne. Cette année, il devrait représenter en moyenne 30%. Il est et reste le plus gros secteur de dépenses.

Face à cette évolution et avec l'apparition de la honte de voler, des voix s'élèvent pour dire que le temps des compagnies aériennes à bas prix pourrait être révolu. Le pensez-vous aussi?

Non, au contraire. Je suis dans l'industrie depuis plus de 40 ans et j'ai été en concurrence directe avec Ryanair lorsque j'étais à la tête de British Airways.

«Nous parlons ici d'un modèle commercial efficace et performant pour les liaisons directes qui sont très avantageuses pour l'Europe»

Pourtant, après la pandémie, de nombreuses personnes pensaient que les voyages seraient plus durables, qu'ils se feraient plutôt en train qu'en avion. L'Iata prévoit toujours dix milliards de passagers par an d'ici 2050, soit plus du double qu'avant la pandémie.

C'est une position très privilégiée. Prenez l'Asie ou l'Afrique, il n'y a pas partout le même réseau de qualité, une alternative équivalente à l'avion, ou par exemple en Indonésie avec ses 150 îles. Et puis des Européens arrivent et disent: prenez le train! Rien qu'en Irlande, d'où je viens, les options de train sont très limitées pour quitter l'île.

«Nous sommes parfois hypocrites lorsque nous voulons faire la leçon aux autres pays»

L'industrie tente de passer à la motorisation verte. Des entreprises comme Airbus, Rolls-Royce et Easyjet misent fortement sur l'énergie hydrogène, tandis que le groupe Lufthansa, avec Swiss, mise sur le développement de ce qu'on appelle le Sustainable Aviation Fuel (carburant d'aviation durable) à partir de l'énergie solaire. Ces solutions sont-elles possibles sans subventions?

Des subventions seront certainement nécessaires pour la transformation, comme c'est généralement le cas pour la transformation vers les énergies renouvelables. Grâce aux incitations et aux conditions cadres de l'État, cette transformation sera possible plus rapidement. Car aujourd'hui, il y a encore beaucoup trop peu de Sustainable Aviation Fuel. Et l'heure tourne.

L'énergie solaire pour la propulsion des avions ? Le Suisse et Lufthansa ont misé sur l'idée de la société Synhelion. Image: swissfederalism.ch

Regardons 20 ans dans le futur: comment le voyage en avion va-t-il changer pour les passagers?

Je pense que ce sera à peu près pareil. Aussi parce que beaucoup d'avions qui sont actuellement utilisés pour la première fois seront encore dans les airs dans 20 ans.

Donc pas plus d'espace pour les jambes?

Malheureusement, non. Je pense toutefois que les voyages en avion seront plus chers à l'avenir, notamment en raison de la transformation vers des alternatives durables au kérosène. Cette évolution n'est pas gratuite.

Dans l'UE, de nouvelles directives pour des cockpits avec un seul pilote sont en cours d'élaboration. Quand est-ce que ce scénario, qui risque de déstabiliser de nombreuses personnes, deviendra-t-il réalité?

Personnellement, je ne pense pas que les vols commerciaux réguliers seront opérés par un seul pilote dans les dix, vingt ou même vingt-cinq prochaines années. Même si la technologie le rendait possible. Il existe déjà aujourd'hui des avions militaires qui fonctionnent entièrement sans aucun pilote dans le cockpit. Et je n'aurais pas peur de m'asseoir à bord d'un tel avion.

À l'avenir, sera-t-il enfin possible pour les personnes handicapées d'embarquer leur propre fauteuil roulant?

Nous travaillons sur ce sujet, mais il y a beaucoup d'obstacles. Nous ne pouvons pas redessiner les avions...

L'Homme est allé sur la lune il y a 50 ans. Il devrait donc être possible d'embarquer un fauteuil roulant à bord d'un avion.

Bien sûr que oui. J'espère que ce sera plus facile, et ce sujet est important pour nous. Nous devons impliquer tous les secteurs, des aéroports aux compagnies aériennes.

L'Iata s'est prononcée en faveur de la diversité et de l'inclusion dans le secteur. Que pensez-vous des règles traditionnelles en matière d'uniforme qui subsistent? Par exemple, les agents de bord de Swiss ne peuvent pas montrer leurs tatouages et les membres d'équipage d'Air India doivent teindre leurs cheveux gris.

Dans certaines régions du monde, les tatouages sont tabous et considérés comme offensifs. Mais les compagnies aériennes devront devenir plus inclusives si elles veulent attirer les meilleurs talents sur un marché du travail compétitif.

«Lorsque j'ai commencé à piloter en 1979, il fallait pouvoir voir parfaitement, sans lunettes. Ce n'était pas une raison médicale, mais parce que trop de gens voulaient devenir pilotes»

. A l'époque, les compagnies aériennes pouvaient se permettre de se passer de certains talents. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. L'image de notre branche volatile a souffert de la pandémie.

La compagnie aérienne airBaltic autorise les tatouages visibles à ses équipages. AirBaltic

Après deux ans de pandémie de Covid-19, l'obligation de porter un masque à bord de la plupart des compagnies aériennes a été levée. Mais 21 ans après le 11 septembre, le contrôle de sécurité reste un processus laborieux. Cela va-t-il rester ainsi?

Le contrôle de sécurité actuel est un grand théâtre. L'interdiction des liquides a été introduite en 2006, à l'époque à juste titre pour des raisons de sécurité. Mais il existe depuis longtemps une technologie capable d'analyser les liquides et les ordinateurs portables dans les valises. A l'aéroport de Bahreïn, tous les contrôles de sécurité sont équipés de machines à rayons X de ce type. A Genève, par exemple, il existe aussi une ligne de sécurité de ce type-là. Les grands voyageurs la choisissent toujours.

Donc, à moyen terme, nous pourrons laisser les ordinateurs portables et les boissons dans les bagages de transport et garder nos chaussures?

J'espère que ce sera le cas dans moins de trois ans. Car cela n'a plus de sens au vu de la technologie disponible. Le problème étant que de telles mesures peuvent être introduites très rapidement, mais les régulateurs sont très réticents.

Le fastidieux contrôle de sécurité avec les liquides dans des sacs plastiques séparés sera-t-il bientôt terminé? Le patron d'Iata, Willie Walsh, y croit. Image: Shutterstock

Depuis longtemps, l'Iata promet une application dans laquelle tous les documents, du billet au carnet de voyage et de vaccination, peuvent être téléchargés. Pourtant, la solution n'a pas encore été trouvée.

C'est vrai, mais cela viendra. Le processus d'enregistrement dans les aéroports doit devenir plus agréable. Je pense que cela a été un aspect positif de la pandémie: les quantités énormes de documents nécessaires ont été un grand stress pour les passagers et le personnel d'enregistrement. Cette situation a montré aux gens qu'il fallait des solutions plus simples et numériques, même à ceux qui s'inquiètent de Big Brother.

Depuis de nombreuses années, Iata dispose d'un deuxième siège à Genève, en plus de son siège principal à Montréal. Certaines organisations de l'ONU ont récemment transféré des postes dans d'autres pays. L'Iata restera-t-elle ici?

Absolument. Nous sommes propriétaires de l'immeuble et de bureaux ici, à l'aéroport. Et Genève a de nombreux avantages, comme la facilité d'accès et la proximité des organisations internationales avec lesquelles il y a des points de contact. De plus, je dois rendre hommage aux gouvernements suisse et genevois pour leur engagement en faveur des affaires internationales. Il n'y a rien à redire à cela.

«Je n'ai pas pu me rendre au Canada pendant la pandémie, bien que notre siège social s'y trouve. Cela n'a jamais posé de problème en Suisse»

Et comment jugez-vous la plus grande compagnie aérienne de notre pays, Swiss?

Elle est géniale, surtout son chocolat.