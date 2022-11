C'est un hobby qu'on ne trouve que sur Twitter: répondre à un tweet en espérant recevoir plus de réponse que la publication en question. En langage cool, on appelle ça «faire ratio». Et c'est un peu la version canapé de «viens, on va régler ça dehors» , mais sans mâchoire qui se déboîte.

Il a couru tout le marathon de New York avec un ananas sur la tête

Moshe Lederfien a couru les 42 kilomètres qui séparent Staten Island à Central Park avec un ananas en équilibre sur la tête.

Ce dimanche, près de 50 000 coureurs ont pris le départ de l'un des marathons les plus célèbres et les plus légendaires: le marathon de New York. On voit tout un tas de trucs étranges sur le parcours, que ce soit dans le public que chez les coureurs. Pour l'avoir fait, je me souviens d'un mec qui courait pieds nus et d'un couple qui a passé la ligne d'arrivée menotté.