Jason Derulo (à gauche) et Sean Paul (à droite) font partie des têtes d'affiche du Venoge Festival, dirigé par Julien Finkbeiner (au centre).

«C'est une première en Romandie!» Le boss du Venoge se confie

Le Venoge Festival pose ses enceintes du 13 au 16 août, à Penthaz (VD). Au menu, un anniversaire qui s'annonce grandiose, une première pour Jason Derulo, et une pliée de grands noms, comme Sean Paul, Gazo, Mika, ou encore SCH. Nous avons débriefé avec le directeur des lieux, Julien Finkbeiner.

Le Venoge Festival ouvre ses portes ce mercredi. C'est sur les vastes terres de Penthaz (VD) que cet Open Air qu'on ne présente plus fêtera ses 30 ans. Pour sabrer le champagne comme il se doit, on a papoté avec son directeur, Julien Finkbeiner, aux commandes de ce vaisseau musical coloré depuis trois ans. Pour assurer au Venoge un succès continu, ce Lausannois multitâches, qui gère également une agence événementielle, doit avoir un oeil sur tous les détails et la tête bien sur les épaules. Rencontre.

watson: Le Venoge, qui est né dans les années 90 à Penthalaz, fête ses trente ans en 2025. De quoi êtes-vous particulièrement fier?

Julien Finkbeiner: On est fiers que le public nous suive depuis trente ans. Avant, le Venoge, c’était une centaine de festivaliers, et un événement très régional. Au départ, il s'agissait de parents d’élèves qui voulaient financer un local pour les jeunes. A présent, nous rassemblons pas loin de 50 000 personnes en 4 jours.



Vous ne le saviez pas? Hé oui, avant le Venoge, il y avait un mini-festival, nommé le Rock’n’Air, dont les bénéfices devaient servir à financer les frais du local. Ce premier festival a été organisé en 1995, et il a vite évolué. Pour tout savoir de son histoire, cliquez ici

Comment expliquez-vous ce boom?

Je dirais que c'est grâce à l'immense travail des gens qui s’engagent sans compter pour le festival et aussi grâce à ceux qui ont eu l’envie et la vision avant nous d’en faire un grand festival. Je pense notamment à Greg Fischer, qui a permis de mobiliser des têtes d'affiche internationales, alors qu'auparavant, on tablait sur une programmation très suisse.



Vous avez également déménagé...

Autre atout non négligeable, nous jouissons depuis quatre ans d'un vaste terrain à Penthaz. Pouvoir nous installer sur ces champs bucoliques nous a permis d'optimiser la capacité du festival, et de recevoir des artistes d'envergure comme il se doit.

«On dispose d'une scène qui remplit l'ensemble du cahier des charges pour assurer d'immenses shows»

C'est ce qui nous permet de continuer à nous développer.

Le Venoge a attiré près de 42 000 festivaliers en 2024. Pour des géants comme Paléo ou Montreux, on articule des chiffres tels que 250 000. Comment se démarque-t-on face à de tels mastodontes?

On n'essaie pas de faire concurrence à Montreux et Paléo, puisqu'ils comptent parmi les festivals les plus connus au monde. De notre côté, nous avons tout simplement notre propre histoire; on a grandi dans le Gros-de-Vaud, et il s'agit du premier gros évènement de la région. Vous trouverez beaucoup de manifestations en terre genevoise ou lausannoise, mais le Venoge est marqué par un attachement régional.



watson a charrié le Venoge en annonçant sa programmation 👆. On a parlé d'un «plat réchauffé au micro-ondes», du fait que vous récupérez des artistes vus dans d'autres festivals, comme Sean Paul à Paléo en 2024. Que répondez-vous à watson ?

Je dirais que le Venoge dispose d'un excellent micro-ondes, et qu'on assaisonne très bien les plats (rires).



De façon plus sérieuses, ne craignez-vous pas que le public se lasse de retrouver une partie des mêmes têtes d'affiche d'année en année?

Non, pas du tout. Le succès du Venoge vient toujours du public. Cela fait trois ans qu’on augmente le nombre de festivaliers de 15% chaque année.

«Il faut savoir qu'à Paléo, les billets sont sold out en 10 minutes. Il y aura toujours des déçus, qui n'auront pas pu voir leur artiste fétiche, et qui sont contents de pouvoir le voir ailleurs»

Par exemple, il y a beaucoup plus que 50 000 Romands qui veulent voir Mika, et ceux qui l'ont raté seront heureux de tenter leur chance au Venoge.



julien Finkbeiner, 50 ans, est à la tête du Venoge depuis trois ans.

La presse se fait l'écho du défi grandissant que représente le financement d'un festival. Du côté du Venoge, on parle d'un budget de 5,5 millions. Comment faites-vous face à cette réalité?

Comme vous dites, c'est une réalité: les coûts pour organiser un festival sont énormes. La billetterie couvre environ 50% du budget. En ce qui concerne les revenus supplémentaires, l'on doit se diversifier, notamment avec les bars, la restauration, l'accueil VIP ou encore les sociétés qui intègrent notre nouveau club, le Club 1303. C'est un travail immense pour assurer du sponsoring, et c'est une tâche qui requiert des professionnels.

Et de quelle partie organisationnelle vous occupez-vous majoritairement?

Je suis présent sur tous les terrains. Je m’investis tout autant dans la collaboration avec mon directeur artistique que dans les aspects financiers. Dans ce domaine, je m'appuie sur mon agence spécialisée dans l'organisation des événements sportifs et culturels, nommée Grand Chelem.



Vous avez mille casquettes!

(rires) Il est vrai que je fais mille métiers en un an. Un jour, vous me retrouvez sur un terrain agricole, plus tard, je parle aux banques, ensuite, je discute avec le service traiteur en ce qui concerne la restauration des bénévoles.

Wow! Vous tenez le coup?

Bien sûr! Je fais un métier fantastique, rempli d’émotions. Et cela fait douze mois que je prépare cette édition, j'ai hâte.



Qu’avez-vous exploré musicalement cette année?

Nous avons augmenté l'offre pop avec une deuxième soirée dédiée au genre, celle du vendredi. On renforce ainsi notre pôle pop-electro.

Une dernière anecdote à confier aux lecteurs de watson pour la route?

C'est la première fois que Jason Derulo se produit en Suisse romande. C'est une fierté pour le Venoge!