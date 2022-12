Il prétend cuire du poulet dans une cafetière, on le traite de «déséquilibré»

Une photo est actuellement virale sur un réseau social où rien n'est normalement viral, le très austère LinkedIn. Postée ensuite sur Twitter, l'image a retourné Internet.

LinkedIn, la plateforme préférée des «managers», a comme tout réseau social ses originaux. Oui, LinkedIn, ce ne sont pas que des monologues inspirants sur l'entrepreneuriat et la blockchain, c'est aussi des petites astuces de la vie courante, comme celle de cuire de la poitrine de poulet dans une cafetière.

Un certain Alexander C. a publié le message suivant:

«Je voyage pour le travail et au lieu de manger un dîner chic, j'ai décidé de cuisiner un repas moins cher dans ma chambre d'hôtel. Même si la chambre d'hôtel n'avait pas de cuisine, j'ai réussi à utiliser la machine à café pour faire cuire du poulet avec du beurre et de l'ail.nBien que mon entreprise me permette de dépenser pour le dîner en voyage, je voulais économiser de l'argent car je sais que chaque dollar compte pour les profits et pertes. Ce sont les petites choses qui vous permettent d’avoir des promotions.»

Il a accompagné sa «recette» d'une photo sur laquelle on voit de la poitrine de poulet cru avec du beurre et de la poudre d'ail dans une cafetière américaine.

capture d'écran linkedin

Devenu viral sur LinkedIn, c'est sur Twitter que ce post rencontrera son véritable succès. «LinkedIn passe vraiment inaperçu en tant que réseau social le plus déséquilibré», peut-on par exemple lire. Un autre internaute a écrit: «Je suis presque certain que pour le montant qu'il a dépensé pour ces ingrédients, il aurait pu simplement s'acheter un hot-dog ou deux et réduire ses chances d'intoxication alimentaire de 100% à 50%.» La team premier degré a parlé.

Car si on regarde de plus près le profil d'Alex C. qui s'appelle en fait Alexandre Cohen, on réalise rapidement que c'est un troll et qu'il a une longue histoire de posts satiriques sur LinkedIn. Dernièrement, il a écrit sur les efforts qu'il a déployés pour se limiter à quatre heures de sommeil par nuit dans le but d'augmenter ses niveaux de productivité, mais il s'est retrouvé à halluciner à son bureau.

«Au fur et à mesure que les heures passaient, mes hallucinations devenaient plus intenses. Je voyais des personnes et des objets qui n'étaient pas là, et j'entendais des conversations dans des pièces qui étaient vides.»

Son profil sur LinkedIn👇

Alexandre Cohen est un donc un comique. Preuve qu'on peut trouver de quoi se divertir sur LinkedIn.

