Divertissement

Twitter

Ce compte Twitter balance avec sarcasme les antivax



captures d'écran Twitter

Ce compte Twitter balance avec sarcasme les antivax

Le compte «Les Jean Moulin 2021», en référence au résistant français mort en 1943, affiche les «résistants» qui commentent l'actualité avec une pointe d'exagération sur les réseaux sociaux. Florilège.

Le décor est vite planté: «Bienvenue sur cette page qui vise à regrouper les plus grands résistants!», nous dit @MoulinLes, a.k.a. Les Jean Moulin 2021. Ce compte Twitter ridiculise les antivax et autres anti-quelque-chose (parce que plus ou moins tout y passe) avec une douce atmosphère de foutage de gueule.

⚠️ Pour ou contre le vaccin, le pass sanitaire, les carottes à la cantine, c'est pas le débat que je vous propose. Le but, c'est de souligner que certains internautes vivent dans une réalité manifestement parallèle et/ou ont des notions de géopolitique plutôt relatives.

Ça se passe en France mais je vous ai trouvé une référence à la Suisse. #Fierté 🇨🇭

Sélection best of 👇

«Sais pire içi qu'en Afghanistan.»

Vu dans les commentaires d'un article de presse Suisse

Intitulé " la Suisse doit elle acceuillir des refugiés afghans ?" pic.twitter.com/4roEacbOx5 — Les Jean Moulin 2021 (@MoulinLes) August 23, 2021

ELLE VA PAS LÂCHER LE TENNIS?!?

"Chers frères résistants, je suis actuellement exilée dans notre maison secondaire à Cannes, je vous pleure, camarades de Tennis et de Danse, alors que se couche le soleil sur la méditerranée. Je pense à vous". pic.twitter.com/LmSYBMjYEV — Les Jean Moulin 2021 (@MoulinLes) August 22, 2021

Macron, tu vas te prendre de la sauce mayo-échalotes dans la tronche.

Désolé Chantal mais c'est pas la guerre ça, c'est une salade de pâtes sur une chaise pliante. pic.twitter.com/oq3DzbpkXe — Les Jean Moulin 2021 (@MoulinLes) August 22, 2021

Grosse opération.

Résistants entrant de force dans un centre commercial pour aller y dépenser de l'argent dans des boutiques qui tracent tous leurs achats depuis 10 ans avec leur carte de fidélité. pic.twitter.com/QjFgeOJC2q — Les Jean Moulin 2021 (@MoulinLes) August 19, 2021

MANIF' DE ROUTIERS, ILS SONT UN.

✊#NonAuPassSanitaire

Un routier entame tout seul une "Opération escargot"

3km de queue revendiqué par ce routier.

C'est bien mais sa vie sexuelle ne nous regarde pas. pic.twitter.com/W48WaicL0b — Les Jean Moulin 2021 (@MoulinLes) August 17, 2021

Avec un grand H.

Bientôt dans vos livres d'histoire pic.twitter.com/WEAzMEyCxj — Les Jean Moulin 2021 (@MoulinLes) August 15, 2021

Cherche une bonne excuse pour justifier pourquoi je suis pingre.

Jean Radin pic.twitter.com/0B92soNHAn — Les Jean Moulin 2021 (@MoulinLes) August 14, 2021

Presque aussi courageux qu'à l'époque.

Ca rappelle quand les résistants de 1939-1945 diffusaient la liste de leurs planques. pic.twitter.com/6rgJzGkChF — Vincent Flibustier 💉💉 👽 (@vinceflibustier) August 14, 2021

J'aurais adoré entendre cette conversation dans la vraie vie.

Candidat sérieux au titre de champion ! https://t.co/qccf6o1iq6 — Les Jean Moulin 2021 (@MoulinLes) August 13, 2021

Boycott, définition. Ah non pardon, c'est totalement FAUX.

Bravo tu boycott tous les endroits où tu n'as plus le droit d'aller 💪



On boycott la réunion de l'ONU, na pic.twitter.com/69j6dYZPEg — Les Jean Moulin 2021 (@MoulinLes) August 10, 2021

BONUS

L'avez-vous reconnu? Les Jean Moulin 2021 a mis ce type en photo de profil. Je vous remets cette vidéo de janvier 2021, elle était superbe.

Le propriétaire du Poppies, Christophe Wilson, fait son service. « Je n’ai pas eu l’autorisation, mais je la prends ». Gnocchis daube ou dhal de lentilles au menu. #Nice pic.twitter.com/nAsKoI2qrW — Elise Martin (@Elise0Martin) January 27, 2021

Cette série de tweets était absurde? Sur la même lignée, voici des photos des Tupperwares des journalistes de watson (de rien).

1 / 8 La team watson et ses Tupperwares

Pour ceux qui peuvent voyager, je vous recommande la Riviera Albanaise.

D'ailleurs, comme eux, n'hésitez pas à vous rendre sur la côte albanaise en jetpack.

Vidéo: watson

Plus d'articles sur le thème «Divertissement» A Fribourg, la sauce secrète de ce sandwich est si bonne qu'on la boit Link zum Artikel The Rock balance à son tour ses habitudes en matière d’hygiène Link zum Artikel Ce chien à trois pattes fait semblant d'être mort sur les selfies Link zum Artikel 23 trucs qu’on ne trouve qu’en Nouvelle-Zélande Link zum Artikel