Des couleurs, des voxels et des œufs

L'unagi, c'est un état de conscience, d'éveil et de plénitude (accessoirement c'est aussi un sushi pour les haters). Ici, que des belles choses inspirantes et esthétiques pêchées du jour sur la grande mer des réseaux.

Holi youuuuuu🎵

Chaque année, l’Inde se pare de ses plus belles couleurs à l’occasion de la Holi, fête hindoue qui célèbre l’équinoxe de printemps. Pour marquer la fin de l’hiver et accueillir l’arrivée des beaux jours, tout le monde se jette dessus des poudres colorées et de l’eau à la manière des confettis durant nos carnavals.

Le voxel art

Pour faire simple, un voxel, c’est un pixel mais en trois dimensions. Et le voxel art, c’est simplement une illustration en voxels. Une nouvelle forme d'art numérique composées uniquement de cubes.

Cap sur le sud-est

Dans la vie du backpacker occidental moyen, deux choix s'imposent: l'Asie du Sud-Est ou l'Amérique du Sud. Pour cette fois, j'ai choisi l'Asie du Sud-Est.

Joyeuses Pâques

Depuis l'antiquité, l'œuf est un symbole de vie et de renaissance. Les Romains, les Perses et les Egyptiens décoraient des œufs et se les offraient pour célébrer le retour du printemps.

En vous souhaitant un très bon week-end pascal.

