Si on allait visiter la Biennale de Venise?



Et si on allait visiter la Biennale de Venise? Image: Mostra Internazionale di Architettura

Bienvenue dans l'unagi, état de conscience, d'éveil et de plénitude (accessoirement c'est aussi un sushi pour les haters). Aujourd'hui, une visite éclair de la biennale d'architecture vénitienne, une ballade dans des palais en ruines, un voyage en Nouvelle-Zélande et de la peinture classique.

La Biennale di Venezia

La 17e Biennale d’architecture a lieu du 22 mai au 21 novembre à Venise. Prévue en 2020, l’exposition internationale d’architecture a été reportée à cette année, à cause de la pandémie. Elle est considérée comme une des plus prestigieuses manifestations artistiques en Europe et dans le monde.

Mirna Pavlovic et le faste oublié

Dans sa série, Dulcis Domus, la photographe croate Mirna Pavlovic documente les nombreuses villas, palais et châteaux en ruines à travers l’Europe. Ces édifices effondrés ont été rattrapés par la nature, mais conservent encore beaucoup de détails de leur passé faste et fascinant.

La Nouvelle-Zélande

Parait que c'est super bien, c'est la Suisse en plus excentrique et sans les chalets. C'est l'actrice principale du Seigneur des Anneaux et d'après son nom, c'est nouveau. Je sais pas vous, mais moi, j'adore la nouveauté.

Les trésors de l'Europe

europe_treasures, c'est une page Instagram qui répertorie des trésors de peinture à travers notre vieux continent chargé d'histoire. Un bon moyen de découvrir des oeuvres sans devoir prévoir un week-end EasyJet dans une capitale pour visiter des musées.

L'unagi, c'est fini pour aujourd'hui. Prenez une grande respiration, vos chakras sont désormais ouverts.

