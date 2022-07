C'est comme ça que vous imaginez vos vacances parfaites. bild: Shutterstock

31 photos d'hôtels incroyablement moches

Les vacances d'été, c'est maintenant! Vous ne rêvez qu'à une chose: une chambre avec vue sur la mer, faire la fête et vous reposer. C'est ce que la plupart des gens veulent.

Pourtant, la réalité vous rattrape très vite et la chambre avec vue sur la mer n'est qu'une chambre avec vue sur la cour intérieure, le dîner aux chandelles est un buffet tiède et il n'y a pas de silence la nuit car des ados ivres font la fête toute la journée à la piscine. Et parfois, c'est encore pire.

Mais quel charmant endroit...

... Oups.

On leur apprend vraiment ça à l'école hôtelière?

Y a plus qu'à espérer qu'à l'intérieur, tout est impeccable🤔.

Les chiens sont les bienvenus dans cet hôtel... les humains, moins.

Les chiens sont les bienvenus dans cet hôtel. On n'a jamais eu de chien fumant dans le lit et mettant le feu aux couvertures. On n'a jamais eu de chien qui volait nos linges de bain et mettait la TV trop forte, ou avoir une dispute bruyante avec son compagnon de voyage. On n'a jamais eu de chien tellement ivre qu'il a cassé des meubles... Donc si votre chien se porte garant, vous êtes les bienvenus également.

Ils ont osé le mot «fancy»:

Un petit hôtel de charme.

Vous êtes sorti toute la soirée, vous avez un besoin urgent d'aller aux toilettes et vous tombez sur ça:

J'ai lu ce message 1000 fois et personne n'est venu.

Hey, je serai de retour dans 5 minutes mais sinon, relisez ce message encore une fois.

Big Brother is watching you!

Il faut en tenir compte si vous réservez la chambre la moins chère.

C'est précis.

Il manque quelque chose, non?

C'est pas vous qui décidez qui entre ou pas dans votre chambre.

L'accent est mis sur la gratuité.

C'est important de savoir s'amuser en vacances.

La description sur le site de réservation: «loft avec salle de bain ouverte et cuisine américaine».

C'est déjà assez grave que vous deviez l'écrire.

S'il vous plaît, sortez de l'hôtel avant de poster sur les réseaux sociaux.

♫ Welcome to the Hotel California, such a lovely place ... ♫

Les vacances, c'est pas toujours super... 1 / 27 Les vacances, c'est pas toujours super source: imgur

C'est chiant quand ça arrive.

Peut-être pas le plan le plus avantageux...

Cette fenêtre a dû être faite un vendredi à 17 heures.

Une chambre près de la plage, s'il vous plait...

Vous devez payer un supplément pour les matelas. Rien n'est gratuit dans ce bas monde!

Les chariots de nettoyage sont beaucoup trop chers. Volons un caddie au supermarché!

Pour moi, il est déjà clair dans quel hôtel je passerai les prochaines vacances.

Les clients adorent le petit-déjeuner. C'est donc en toute logique que la direction de l'hôtel en cloue une photo au mur... comme une sorte d'apéritif.

De la catégorie: Pendant ce temps, au Japon.

Il faut mettre des priorités.

Trop sympa la salle cinéma de l'hôtel!

L'équipe de nettoyage a eu la brillante idée de ramasser les cheveux par terre et de les coller au mur.

Chambre avec... ah bah non.

Les vacances: attentes vs réalité

1 / 34 Les vacances: attentes vs réalité

Sans transition, ceci: