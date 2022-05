Voici les 10 hôtels les mieux notés au monde et l'un d'eux se trouve en Suisse

La plateforme d'évaluation Tripadvisor publie chaque année un classement des hôtels les mieux notés. Parmi les dix plus populaires au monde se trouve également une auberge suisse. On vous dit tout!

Anna Böhler Suivez-moi

Alors que le soleil a refait irruption dans notre quotidien, difficile de ne pas penser aux vacances, qui approchent d'ailleurs à grands pas.

Face à un vaste choix d'hôtel plus magnifique les uns que les autres, les plateformes d'évaluation comme Tripadvisor permettent de garder plus facilement une vue d'ensemble. Cette année encore, la plateforme a publié un classement des 25 hôtels ayant reçu les meilleures notes de la part des clients.

Un hôtel de montagne suisse figure même dans le top 10 du Travelers' Choice Best of the Best. Voici un aperçu, en images, qui vous donnera sans doute envie de prendre le large.

Tulemar Bungalows & Villas, Costa Rica

image: tulemarresort.com

Le meilleur résultat a été obtenu par le Tulemar Bungalows & Villas au Costa Rica, qui a obtenu une note globale de 4,95 sur 5. Le complexe hôtelier est situé directement à côté du parc national Manuel Antonio, les hôtes sont donc au plus près de la forêt tropicale.

Hôtel Colline de France, Brésil

image: collinedefrance.com

La deuxième place revient à l'Hôtel Colline de France à Gramado, au Brésil. Avec son charme romantique et européen, il est surtout apprécié des couples pour les anniversaires ou les mariages.

Ikos Aria, Grèce

image: ikosresorts.com

L'hôtel Ikos Aria est situé sur la côte sud-ouest de l'île grecque de Kos. Il est l'hôtel le mieux noté d'Europe et s'est hissé à la troisième place du classement mondial, ce qui est certainement dû au cadre offert par l'hôtel.

Romance Istanbul Hotel, Turquie

image: romanceistanbulhotel.com

Le Romance Istanbul Hotel, situé au cœur d'Istanbul, a frôlé le podium. Les chambres sont toutes légèrement différentes les unes des autres et ont été aménagées avec un grand souci du détail.

The Omnia, Suisse

image: the-omnia.com

C'est à la 5e place du classement mondial que s'est hissé The Omnia. L'hôtel est situé à Zermatt, et de nombreuses chambres offrent une vue imprenable sur la montagne la plus connue au monde, le Cervin.

Kayakapi Premium Caves, Turquie

image: kayakapi.com

Il s'agit de la seconde apparition de la Turquie dans le classement. Le complexe de la 6e place a une situation très particulière: le Kayakapi Premium Caves se trouve dans les grottes historiques, à environ un kilomètre du centre-ville d'Ürgüp. Pour les amoureux, il existe en outre des forfaits spéciaux «Honeymoon».

Six Senses Laamu, Maldives

image: sixsenses.com

Le Six Senses Laamu aux Maldives propose à ses hôtes différentes chambres au choix – soit sur la plage, soit directement sur l'eau. Il existe également des suites de taille adaptée aux familles.

Hamanasi Adventure and Dive Resort, Bélize

image: hamanasi.com

Le Hamanasi Adventure and Dive Resort au Bélize s'est fixé comme objectif non seulement la satisfaction des clients, mais aussi la durabilité. Outre les chambres situées sur la plage, il existe également des chambres dites cabane dans les arbres, dans lesquelles de l'art local est accroché aux murs.

Padma Resort Ubud, Indonésie

image: padmaresortubud.com

Le Padma Resort Ubud à Bali, en Indonésie, marque des points auprès de ses hôtes avec sa vue sur la jungle voisine, sa piscine à débordement et sa délicieuse cuisine. L'hôtel dispose de 149 chambres différentes.

Bless Hotel Madrid, Espagne

image: blesscollectionhotels.com

Le Bless Hotel de Madrid est situé au centre du luxueux quartier de Salamanca. Les clients apprécient les chambres soigneusement aménagées et le service toujours aimable et prévenant.

Le reste du classement

Tulemar Bungalows & Villas, Costa Rica Hotel Colline de France, Gramado, Brésil Ikos Aria Kefalos, Grèce Romance Istanbul Hotel, Istanbul, Turquie THE OMNIA, Zermatt, Suisse Kayakapi Premium Caves, Ürgüp, Turquie Six Senses Laamu, île Olhuveli, Maldives Hamanasi Adventure and Dive Resort, Hopkins, Bélize Padma Resort Ubud Payangan, Indonésie BLESS Hotel Madrid, Madrid, Espagne Ikos Dassia, Dassia, Grèce Pimalai Resort and Spa, Ko Lanta, Province de Krabi Lotte Hotel Hanoi, Hanoi, Vietnam Cocoa Island by COMO, île Cocoa, Maldives La Maison Favart, Paris, France Sukhumvit Park, Bangkok, Thaïland Quinta Jardins do Lago, Funchal, Portugal La Maison Arabe, Marrakech, Maroc The Royal Purnama, Sukawati, Indonésie Jaya House River Park, Siem Reap, Cambodge The Hazelton Hotel, Toronto, Canada Round Hill Hotel and Villas, Hopewell, Jamaïque Saraye Ameriha Boutique Hotel, Kashan, Iran Bucuti & Tara Beach Resort, Aruba Palm/Eagle Beach, Aruba The Oberoi Beach Resort Sahl Hasheesh, Hurghada, Egypte

Le classement est à découvrir 👉 ici 👈