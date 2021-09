Divertissement

Image: shutterstock / watson

Les vacances en version honnête, façon «Instagram VS réalité»

Un selfie, un coucher de soleil, une citation plate et hop! Ça part en story pour faire rager ses 118 followers. Sauf qu'on a tendance à exagérer sur les mises en scène. On se ment même à soi-même. La preuve par huit.

«Les vacances, c'est trop bien!» Non Chantal, tu as fait sept heures de vol avec les genoux qui touchent le siège de devant, et là tu te fais bouffer par des moustiques thaïlandais. Et demain, tu vas te choper un sale coup de soleil. Surtout, tu vas essayer de rentabiliser ce voyage en balançant 17 stories par jour. Même ton copain trouve que c'est trop.

Mais ne t’inquiète pas, Chantal. On est comme toi. Et on se réjouit déjà des prochaines vacances pour vivre des moments intenses. Ou qui ont l'air intenses, en tout cas.

Instagram

Image: shutterstock / watson

Réalité

Instagram

Réalité

Instagram

Image: shutterstock / watson

Réalité

Instagram

Image: shutterstock / watson

Réalité

Image: shutterstock / watson

Instagram

Image: shutterstock / watson

Réalité

Instagram

Image: shutterstock / watson

Réalité

Image: shutterstock / watson

Instagram

Image: shutterstock / watson

Réalité

Image: shutterstock / watson

Instagram

Image: shutterstock / watson

Réalité

Image: shutterstock / watson

