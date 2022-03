Vidéo

Will Smith gifle Chris Rock: les meilleures réactions des stars et de Twitter

Scandale aux Oscars! Will Smith a violemment giflé Chris Rock à cause d'une mauvaise blague sur sa femme Jada Pinkett Smith.

Nous ce matin:

Que s'est-il passé?

Pendant la cérémonie, l'acteur Will Smith est monté sur scène et a donné à Chris Rock une énorme gifle. Alors que le public a applaudi lorsque Smith est allé sur scène, l'ambiance s'est très vite refroidie.

Chris Rock se prend une claque en pleine face:

Vidéo: watson

Le comédien Chris Rock – qui est sur le point d'annoncer les gagnants de la section documentaire – s'est tourné vers la femme de Will Smith, Jada Pinkett Smith et a plaisanté: «GI Jane 2 – j'ai hâte de le voir.» – une référence au film «GI Jane», dans lequel Demi Moore s'est rasée la tête pour jouer un soldat. Will Smith riait (peut-être nerveusement), sa femme, elle, beaucoup moins.

Pourquoi ce n'est pas forcément drôle?

Il y a à peine trois mois, Jada Pinkett Smith a annoncé qu'elle souffrait d'alopécie, une maladie qui provoque une grave perte de cheveux. Cela l'a incitée à se raser la tête, comme elle l'explique dans un post Instagram.

Après la gifle, Will Smith est retourné s'asseoir et a crié deux fois à haute voix en direction de Chris Rock: «Ne prononce pas le nom de ma femme dans ta putain de bouche!». Il a utilisé à deux reprises le mot «fucking», mal vu à la télévision américaine et qui a été noyé par un bip. Pendant ce temps, la salle est restée silencieuse.

Comment a réagi Chris Rock?

«Wow mec, c'était une blague de GI Jane», a répondu Chris Rock aux cris de colère de Will Smith. Ensuite, il a dit qu'il ne dirait plus rien sur Jada Pinkett Smith, après quoi la salle s'est tue pendant un moment.

La salle après la gifle de Will Smith:

Chris Rock a rapidement retrouvé ses esprits et a plaisanté: «C'était la plus grande soirée de l'histoire de la télévision.» Après la fin de l'émission, la chaîne américaine ABC qui diffuse les Oscars a publié une déclaration du département de police de Los Angeles indiquant qu'elle était au courant d'un incident lors de la cérémonie de remise des prix. L'agressé a refusé de signaler l'incident.

Comment a réagi Will Smith?

Au début, de nombreux fans sur les réseaux sociaux et plusieurs médias américains se sont demandé s'il s'agissait d'une véritable explosion de Will Smith ou d'une scène planifiée. Le discours de l'acteur en recevant sa statuette (on l'oublie mais il a gagné le premier Oscar de sa carrière pour meilleur acteur dans King Richard), suggérait qu'il avait en effet perdu son sang-froid.

Will Smith en pleurs:

Vidéo: watson

«Vous devez protéger votre famille», a-t-il dit, tout comme son personnage, Richard Williams l'a fait avec ses filles Venus et Serena. L'art imite parfois la vie, ajouta-t-il avec un sourire tandis que des larmes coulaient sur ses joues. «J'ai l'air d'un père fou» - quelque chose dont Richard Williams a également été accusé. «Je m'excuse auprès de l'Académie et de mes collègues nominés.» Il espère être invité à nouveau.

Bien sûr, il n'a pas fallu longtemps pour que les internets explosent de réactions.

Les réactions en salle et sur le Net

Ce collage est censé montrer les réactions des invités stars au moment de la gifle.

Ici aussi, la surprise se lit sur tous les visages des personnes présentes.

En particulier Nicole Kidman, très expressive:

La réaction de The Rock n'est pas mal non plus.

Jaden, le fils de Will Smith, a tweeté: «Et voilà comment on fait.»

Si Jaden semble fier de son papa, sur le réseau social, les internautes sont déconcertés par le comportement de l'acteur. A commencer par Stephen Anthony Smith, animateur sportif américain.

«Bravo à lui pour avoir gagné un Oscar parce qu'il le mérite, mais tu devrais avoir honte pour ce que tu as fait ce soir.»

Il y a vraiment un avant et un après pandémie:

Enfin un nouveau mème slap:

Les Oscars étaient assez ennuyeux jusque-là... et puis, Will Smith est arrivé:

On ne sait pas encore quelles conséquences le gifle-gate aura pour Will Smith. Dans tous les cas, ses avocats seront occupés:

Le tweet ci-dessous est sponsorisé par Internet Explorer:

Vous en pensez quoi de ce scandale? Pour ou contre la gifle? Rendez-vous dans les commentaires!

25 sosies repérés dans le public des matchs de hockey 1 / 27 25 sosies repérés dans le public des matchs de hockey source: reddit