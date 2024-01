Vidéo: watson

Iron Man existe

Un youtubeur russe vit le rêve de tous les fans d'Iron Man, le héros issu de l'univers cinématographique Marvel. Celui-ci s'est construit une véritable armure de fer pendant près de cinq ans.

Alex Burkan n'est pas seulement un fan de pop culture, il est également doublé d'un ingénieur en herbe. Sur sa chaîne YouTube et sur son compte Instagram, qui compte plusieurs centaines de milliers d'abonnés, il crée des accessoires et costumes de personnages de fiction plus vrais que nature.



Si à première vue, il a tout d'un cosplayeur sachant juste imprimer des pièces en 3D pour les assembler, Alex Burkan est bien plus proche de Tony Stark qu'on peut le croire. Il a l'âme d'un véritable inventeur, puisque son armure dispose d'un mini-réacteur à hydrogène alimenté par une batterie Tesla sur la poitrine, à la manière du réacteur ARC d'Iron Man que l'on peut voir dans les films.

Sur cette combinaison de 25 kilos, le réacteur alimente, à l'instar de la célèbre armure d'Iron Man, des «propulseurs» intégrés aux bras. Il s'agit en réalité de soufflets à oxyhydrogène, sorte de chalumeaux, ici sans flammes, utilisés en soudure.

L'ingénieur avoue avoir été effrayé lors de ses premiers essais. Il a notamment déclaré:

«Dieu ne m'a donné aucune pièce de rechange»

Détail non négligeable, l'armure est blindée, puisque l'armature dispose d'un vrai gilet pare-balles. Un vrai superhéros, on vous dit!

Iron Man, mais aussi Jedi

Alex Burkan n'est pas à sa première expérimentation scientifique puisqu'il y a maintenant tout juste un an, il recevait une certification du Guinness World Records pour avoir créé le premier véritable sabre laser rétractable. Oui, comme dans Star Wars, il a créé un manche capable de projeter une flamme de plasma concentrée et si puissante qu'elle peut faire fondre du métal comme du beurre.

Etant un citoyen russe et conscient de la situation de son pays enlisé dans une guerre avec l'Ukraine, il a fait passer un message d'unité lors de la remise de son prix:

«Vous savez quelle est la meilleure chose à propos des sabres laser ou des combinaisons d'Iron Man? Ces choses unissent les gens du monde entier! Soyons unis et pas divisés»

Alex Burkan

Comme quoi, Alex Burkan ne dispose pas que des accessoires des super-héros, il en a également les valeurs.