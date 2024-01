La star partage son quotidien sur ses réseaux sociaux. Un quotidien qui consiste à manger de façon saine et triste, et surtout, à transpirer. Image: Instagram

Wolverine prépare son retour

L'acteur australien, qui avait raccroché les griffes de Wolverine, revient pour un dernier tour de piste dans le film Deadpool 3. Et pour incarner un super-héros, Hugh Jackman ne lésine pas pour soulever de la fonte.

Peut-on être gaulé comme «jaja» à 50 ans? Dwayne Johnson, Mark Walhberg ou encore Hugh Jackman vous prouvent que oui. L'acteur australien de 55 ans est retourné à la salle dans le but de retrouver une forme olympique et enfiler à nouveau le costume de son rôle le plus emblématique: celui du mutant Logan, alias Wolverine, pour le prochain film Deadpool 3 qui sortira en salle le 24 juillet 2024.

Un rôle qui l'a fait connaitre à l'international il y a maintenant 24 ans, dans le film X-Men de Brian singer, à l'aube des années 2000 alors qu'apparaissaient les premiers films de superhéros adaptés des comics Marvel. Un personnage que l'acteur australien va incarner 9 fois, avant que le personnage ait le droit à une (formidable) conclusion en 2017 dans le film Logan de James Mangold.

Un rôle «badass» qui contraste assez bien avec ce qu'est réellement Hugh Jackman: un acteur qui aime les planches et qui n'hésite pas à se produire au théâtre avec un amour du music-hall, où on a pu le voir parfois danser et chanter.

Merci Ryan Reynolds

Si Hugh Jackman a choisi de reprendre le chemin de la salle de sport et de suivre un régime draconien, c'est bien évidemment pour les fans, mais surtout par amitié pour l'acteur Ryan Reynolds avec qui il est terriblement complice. Celui-ci incarne un autre super-héros Marvel: Deadpool. Un tueur professionnel masqué qui partage, tout comme Wolverine, la faculté de se régénérer à vitesse grand V.

La particularité de ce personnage, en plus d'être très drôle, c'est qu'il a conscience d'être un personnage de fiction, ce qui en fait un personnage méta pour lequel absolument tout est possible, y compris faire revenir le plus célèbre des X-Men.

Ryan Reynolds a d'ailleurs publié une photo il y a quelques mois sur laquelle on aperçoit les deux acteurs dans leurs costumes respectifs (et cultes).



En effet, dans Deadpool 3, Wolverine enfilera enfin la célèbre tenue jaune des X-Men aux couleurs jaune et bleu, présente historiquement dans les comics. Un costume coloré qui n'avait encore jamais été considéré au cinéma.

Deadpool était d'ailleurs un des personnages secondaires du film X-Men Origins: Wolverine (2008) dans lequel Ryan Reynolds et Hugh Jackman partageaient l'affiche. Le navet avait complètement trahi le personnage, ce qui avait poussé l'acteur Ryan Reynolds à produire son propre film en 2016 centré sur le personnage, tout en respectant l'esprit loufoque du comics. Un succès commercial qui a permis de mettre en place une trilogie dont le troisième volet arrivera sur nos écrans cet été.

Régime militaire

Sur ses réseaux sociaux, l’acteur poste parfois les exercices auxquels il s’astreint quotidiennement. L’on peut constater qu’il fait les choses avec une discipline qui laisse pantois. Mais la musculation ne fait pas tout, puisque la nutrition fait partie intégrante d'une bonne préparation physique.

Hugh Jackman a révélé s'être astreint à un régime intense afin d'atteindre un déficit calorique qui lui permet de brûler des graisses et d'atteindre à nouveau le corps athlétique de Wolverine.

Des plats qui ne font pas rêver: Image: Instagram

L’acteur australien a partagé à ce sujet plusieurs clichés sur Instagram, indiquant ne manger que du poisson, du cottage cheese, des asperges et des tranches de citron. Il a d'ailleurs écrit en légende: « Si vous savez, vous savez», la sèche faisant partie intégrante du culturisme.

«Je ne fais pas d'autre travail. Je vais être avec ma famille et m'entraîner. Ce sera mon travail pendant six mois» Hugh Jackman Who's Talking to Chris Wallace?

La star a révélé l’année dernière durant un talk-show qu’il lui faudrait six mois pour retrouver le physique massif du personnage des X-Men, moyennant une activité journalière entièrement dévouée à cette préparation. Si vous voulez ressembler à Wolverine, vous connaissez désormais la recette!