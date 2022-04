Comme on peut le voir sur ces images, c'est très lentement que la voiture, sans chauffeur, traverse l'aérodrome jusqu'à finalement venir se crasher à l'arrière du jet. Il semblerait que le propriétaire ait voulu appeler son véhicule d'une distance que le système ne peut pas encore gérer . La queue de l'avion étant naturellement au-dessus du sol, les capteurs Tesla ne l'ont visiblement pas vue et identifiée comme potentiel obstacle.

Le crash, filmé par une vidéo de surveillance et diffusé sur Reddit, aurait été provoqué par la fonction spéciale de Tesla «Smart Summon». Celle-ci permet aux propriétaires d'appeler leur véhicule via une application sur leur smartphone . La Tesla prend, ensuite, la direction donnée, seule. En théorie, il s'agit d'une fonction innovante, mais dans la pratique, elle ne s'avère pas encore tout à fait adaptée...

Enième couac pour l'entreprise d'Elon Musk. Un utilisateur a mis en ligne la vidéo d'une Tesla qui fonce dans un jet privé. L'accident s'est produit lors d'un salon aéronautique de Cirrus, à Washington . La voiture, sans conducteur et en pilotage automatique, a percuté un avion privé d'une valeur d'environ 3,5 millions de dollars. Aucun blessé n'est à déplorer, mais des questions se posent sur l'autopilote.

Le propriétaire de la voiture aurait apparemment essayé de faire venir son véhicule en utilisant une nouvelle fonction. Verdict? Un avion hors-service et une super vidéo.

