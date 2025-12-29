Cute news

On termine l'année en mode «choupitude» absolue

Les Cute News, vous les connaissez, et si vous êtes nouveau ici, installez-vous pour scroller cette page faite de «mignonnerie» et de bonne humeur.

Corina Mühle Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Cute News, everybody!

Et nous voilà déjà arrivés aux dernières Cute News de l’année. Comme le temps passe vite… Noël est derrière nous, il ne reste plus qu’à digérer – et à profiter de superbes images d’animaux tout mignons.

Copains comme cochon!

On a la flemme aujourd'hui, non?

On ne vas pas pour autant arrêter de s'empiffrer

Quand on sait très bien qu'on n'est pas à notre place

De toute façon, les chats font ce qu'il veulent.

Voici d'où vient l'expression «faire les yeux ronds»

La langue de la semaine

Quand vous tombez sur votre bestie

Magie noire! 😱

C'est comme ça et pas autrement

«Ma grand-mère a organisé une fête d’anniversaire pour les dix ans de son chien.»

Un petit encas équilibré pour tenir entre les repas

Qui est dans la team choux de Bruxelles?

Parfois, j’aimerais bien être un caneton

Les propriétaires de chiens connaissent cette lutte

Trognon mais grognon

Imaginez dormir si profondément que vous ne remarquez même pas la pluie

On a beau être en vacances, on va tout de même apprendre quelque chose. Voici le lézard volant

Les lézards volants vivent en Asie du Sud-Est et en Inde

Image: imago images

Ils se contentent le plus souvent de planer d’un arbre à l’autre. Mais grâce à leurs membranes, il pourraient parcourir jusqu’à 60 mètres en volant

Les mâles sont très territoriaux. Leur zone comprend plusieurs arbres, autour desquels ils patrouillent régulièrement. Les femelles, en revanche, se déplacent librement

Image: imago images

Les lézards volants ne descendent au sol que pour s'y reproduire. C'est là que les femelles y enterrent leurs œufs. Après les avoir surveillés durant une journée, elles repartent, laissant les œufs – puis les petits – se débrouiller seuls.

Image: imago images

Autre particularité très cool, leur fanon coloré

Image: imago images

Cet attribut ne sert pas seulement lors de combats pour un territoire, mais aussi à impressionner les femelles

Une vidéo d'atterrissage

Bon, assez parlé de lézards pour aujourd'hui.

Image: imago images

Comment s'appelle cet oiseau déjà?

L'année est terminée, on se voit l'année prochaine! Merci de votre fidélité <3

«C'est tout pour aujourd'hui! A l'année prochaine, c't'équipe!»

Encore des histoires d'animaux 👇🏼

20 animaux adoptés trop craquants 1 / 22 20 animaux adoptés trop craquants Avant l'adoption et après être installé dans un nouveau foyer..