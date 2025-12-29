Cute news
On termine l'année en mode «choupitude» absolue
Les Cute News, vous les connaissez, et si vous êtes nouveau ici, installez-vous pour scroller cette page faite de «mignonnerie» et de bonne humeur.
Cute News, everybody!
Et nous voilà déjà arrivés aux dernières Cute News de l’année. Comme le temps passe vite… Noël est derrière nous, il ne reste plus qu’à digérer – et à profiter de superbes images d’animaux tout mignons.
Copains comme cochon!
On a la flemme aujourd'hui, non?
On ne vas pas pour autant arrêter de s'empiffrer
Quand on sait très bien qu'on n'est pas à notre place
De toute façon, les chats font ce qu'il veulent.
Voici d'où vient l'expression «faire les yeux ronds»
La langue de la semaine
Quand vous tombez sur votre bestie
Magie noire! 😱
C'est comme ça et pas autrement
«Ma grand-mère a organisé une fête d’anniversaire pour les dix ans de son chien.»
Un petit encas équilibré pour tenir entre les repas
Qui est dans la team choux de Bruxelles?
Parfois, j’aimerais bien être un caneton
Les propriétaires de chiens connaissent cette lutte
Trognon mais grognon
Imaginez dormir si profondément que vous ne remarquez même pas la pluie
On a beau être en vacances, on va tout de même apprendre quelque chose. Voici le lézard volant
Les lézards volants vivent en Asie du Sud-Est et en Inde
Ils se contentent le plus souvent de planer d’un arbre à l’autre. Mais grâce à leurs membranes, il pourraient parcourir jusqu’à 60 mètres en volant
Les mâles sont très territoriaux. Leur zone comprend plusieurs arbres, autour desquels ils patrouillent régulièrement. Les femelles, en revanche, se déplacent librement
Les lézards volants ne descendent au sol que pour s'y reproduire. C'est là que les femelles y enterrent leurs œufs. Après les avoir surveillés durant une journée, elles repartent, laissant les œufs – puis les petits – se débrouiller seuls.
Autre particularité très cool, leur fanon coloré
Cet attribut ne sert pas seulement lors de combats pour un territoire, mais aussi à impressionner les femelles
Une vidéo d'atterrissage
Bon, assez parlé de lézards pour aujourd'hui.
Comment s'appelle cet oiseau déjà?
L'année est terminée, on se voit l'année prochaine! Merci de votre fidélité <3
«C'est tout pour aujourd'hui! A l'année prochaine, c't'équipe!»
