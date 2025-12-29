larges éclaircies-2°
On termine l'année en mode «choupitude» absolue

Les dernières cute news de l&#039;année
Cute news

On termine l'année en mode «choupitude» absolue

Les Cute News, vous les connaissez, et si vous êtes nouveau ici, installez-vous pour scroller cette page faite de «mignonnerie» et de bonne humeur.
29.12.2025, 05:3629.12.2025, 05:36
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Et nous voilà déjà arrivés aux dernières Cute News de l’année. Comme le temps passe vite… Noël est derrière nous, il ne reste plus qu’à digérer – et à profiter de superbes images d’animaux tout mignons.

Copains comme cochon!

cute news tier hund schwein https://www.instagram.com/p/DM8LkboJ7OP/
Image: instagram
Ce chat rarissime a été repéré en Thaïlande

On a la flemme aujourd'hui, non?

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

On ne vas pas pour autant arrêter de s'empiffrer

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Quand on sait très bien qu'on n'est pas à notre place

cute news tier katze https://imgur.com/gallery/good-morning-aubrey-sugar-39yNnD8#/t/aww
Image: imgur

De toute façon, les chats font ce qu'il veulent.

Voici d'où vient l'expression «faire les yeux ronds»

cute news tier possum https://imgur.com/gallery/hey-you-okay-1k11vV0#/t/aww
Image: imgur

La langue de la semaine

cute news tier hund https://imgur.com/gallery/bestest-boy-ypykYac#/t/aww
Image: imgur

Quand vous tombez sur votre bestie

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Magie noire! 😱

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

C'est comme ça et pas autrement

cute news tier hund https://imgur.com/gallery/21-nice-wholesome-things-to-brighten-day-vol-129-RbMEQ0F#/t/aww
Image: imgur

«Ma grand-mère a organisé une fête d’anniversaire pour les dix ans de son chien.»

Un petit encas équilibré pour tenir entre les repas

cute news tier katze https://www.instagram.com/p/DSLFet7jKwH/
Image: instagram

Qui est dans la team choux de Bruxelles?

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Parfois, j’aimerais bien être un caneton

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

Les propriétaires de chiens connaissent cette lutte

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Trognon mais grognon

cute news tier eule https://ch.pinterest.com/pin/1618549864732016/
Image: pinterest

Imaginez dormir si profondément que vous ne remarquez même pas la pluie

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/1266706141569035/
Image: pinterest
Cute news
Le sapin ne passera pas la nuit

On a beau être en vacances, on va tout de même apprendre quelque chose. Voici le lézard volant

flugdrache https://www.instagram.com/p/DRfy3VQDJ1o/?img_index=2
Image: instagram

Les lézards volants vivent en Asie du Sud-Est et en Inde

Flying Lizard Flying Lizard or dragon Draco blanfordii gliding, PUBLICATIONxNOTxINxUKxFRAxUSA Copyright: xANTxPhotoxLibraryx/xAvalonx 0546466323
Image: imago images

Ils se contentent le plus souvent de planer d’un arbre à l’autre. Mais grâce à leurs membranes, il pourraient parcourir jusqu’à 60 mètres en volant

GIF animéJouer au GIF
Image: creative commons

Les mâles sont très territoriaux. Leur zone comprend plusieurs arbres, autour desquels ils patrouillent régulièrement. Les femelles, en revanche, se déplacent librement

Flying Lizard Flying Lizard or dragon Draco blanfordii gliding, PUBLICATIONxNOTxINxUKxFRAxUSA Copyright: xANTxPhotoxLibraryx/xAvalonx 0546466323
Image: imago images

Les lézards volants ne descendent au sol que pour s'y reproduire. C'est là que les femelles y enterrent leurs œufs. Après les avoir surveillés durant une journée, elles repartent, laissant les œufs – puis les petits – se débrouiller seuls.

Flying Lizard Flying Lizard or dragon Draco blanfordii gliding, PUBLICATIONxNOTxINxUKxFRAxUSA Copyright: xANTxPhotoxLibraryx/xAvalonx 0546466323
Image: imago images

Autre particularité très cool, leur fanon coloré

Bildnummer: 56022175 Datum: 06.06.2003 Copyright: imago/blickwinkel flugdrache (draco spec.), mit kehlsack imponierend. flying dragons, flying lizards (draco spec.). blws002613 kbdig 2003 quer tier ti ...
Image: imago images

Cet attribut ne sert pas seulement lors de combats pour un territoire, mais aussi à impressionner les femelles

GIF animéJouer au GIF
Image: creative commons

Une vidéo d'atterrissage

GIF animéJouer au GIF
Image: creative commons

Bon, assez parlé de lézards pour aujourd'hui.

Bildnummer: 55953107 Datum: 28.07.2008 Copyright: imago/blickwinkel gemeiner flugdrache, gewöhnlicher flugdrache (draco volans), männchen imponiert mit teilsweise ausgebreiteter flughaut an baumstamm, ...
Image: imago images

Comment s'appelle cet oiseau déjà?

cute news tier vogel https://www.reddit.com/r/birds/comments/1ptkr35/anyone_know_what_kinda_bird_this_is_xd/
Image: reddit

L'année est terminée, on se voit l'année prochaine! Merci de votre fidélité <3

cute news tier quokka https://www.reddit.com/r/Animals/comments/1ptlguy/my_favorite_obscure_animals/
Image: reddit
«C'est tout pour aujourd'hui! A l'année prochaine, c't'équipe!»

