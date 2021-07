Dubaï c'est vraiment trop super! Même la pluie est fausse

Pour rafraîchir les habitants et combattre la chaleur extrême, la ville des Emirats arabes unis crée des pluies artificielles.

«Dubaï la magnifique», comme dit la voix off des «Marseillais», ne cesse de nous surprendre. Des pistes de ski aux îles en passant par les stars de la télé-réalité, tout est faux. Même la pluie. En ce moment, on se prend une rincée sur la ville désertique et ce n’est pas grâce à Mère Nature, c’est grâce à des drones.

Ils ont été programmés pour envoyer un coup de jus dans les nuages, les faisant s’agglutiner et former des précipitations. Vous, quand vous avez chaud, vous vous vaporisez avec …