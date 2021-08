Divertissement

Vidéo

Dubaï: Les meilleurs potes de ce cheikh sont des lions et des tigres



Vidéo: watson

Vidéo

Les meilleurs «potes» de ce cheikh sont des tigres et des lions

Un cheikh fait le buzz sur TikTok avec des vidéos de ses lions et de ses tigres. C'est sa manière de dire au monde entier: «Je suis plus riche que vous.»

Eamonn Flaherty Eamonn Flaherty Suivez-moi Se désabonner

Le TikTok @humaidalbuqaish est suivi par plus de 6 millions de personnes. Le cheikh Humaid Abdulla Albuqaish derrière ce compte, vit à Dubaï (ça étonne quelqu'un?) et parce que les chats et les chiens, c'est trop mainstream, il possède des tigres et des lions qu'il traite comme des animaux de compagnie.

Vidéo: watson

Une activité un peu plus safe à Dubaï 👇

Vidéo: watson

Faites ce quiz!

Voici d'autres photos de Dubaï la magnifique 👇

1 / 19 Dubaï la magnifique