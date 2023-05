Vidéo

Les gens sont terrifiés par «la danseuse serbe»

C'est le mythe de la dame blanche 2.0. «La danseuse serbe» est partout sur TikTok. Voici ce que l'on sait sur cette vidéo bizarre.

Elle est de dos, dans la nuit, éclairée par le lampadaire d'une rue lugubre. Elle est seule et elle danse de manière bizarre. Dans la séquence, une musique flippante accompagne les 11 secondes, quelques hashtags comme #horror et voilà que la vidéo devient virale sur TikTok.

Les utilisateurs du réseau social se disent terrifiés, car plusieurs d'entre eux avancent que si vous voyez le clip, la femme finira par vous poursuivre... un peu comme si vous aviez regardé la cassette dans le film Le Cercle.

«La danseuse serbe» est-elle la version 2.0 de La Dame Blanche? Serait-ce une mise en scène pour se faire peur comme le faisait la génération sans réseaux sociaux avec des légendes urbaines du genre «Le clown dans la chambre du bébé» ou est-ce une apparition dangereuse? La cellule d’investigation de watson a cliqué sur trois sites a enquêté et voilà ce que nous savons à l'heure actuelle.

D'abord, la vidéo a été postée en février de cette année par un compte sans bio et avec pour seul nom @aatc13. La légende de la vidéo disait: «Soyez prudents les gars», suivi des hashtags #dancingladyserbia et #horror. Elle a été vue plus de 113 millions de fois.

Ensuite, d'après nos sources très secrètes (Google) cette séquence n'est pas nouvelle, elle date de 2019 et la femme sur la vidéo aurait bel et bien été filmée à Belgrade, en Serbie. Cette année-là, plusieurs médias locaux ont parlé d'une femme vue près de l'hôpital de la ville aperçue en train de danser, mais rien ne prouve le lien entre les deux femmes.

La musique sur la vidéo, qui ajoute beaucoup à son facteur peur, accompagne plus de 533 000 autres vidéos et est littéralement appelée «musique d'ambiance d'horreur simple et effrayante.»

Le site KnowYourMeme, connu pour expliquer les mèmes et les phénomènes de l'internet mondial, parle de légende urbaine façon Creepy Pasta. Il constate qu'il n'y a pas de preuve solide de son existence (sans blague). «Pour autant qu'on le sache, aucun rapport n'indique qu'elle ait attaqué ou tué quelqu'un», peut-on lire. Sur YouTube il y a plusieurs vidéos de la «Serbian Dancing Lady», probablement des hommages ou une façon de perpétuer le canular.

Ce qui est véritablement flippant dans cette vidéo comme on l'a dit, c'est la musique. Mais au vu de la qualité de l'image, peut-être que la danseuse serbe porte des AirPods discrets et qu'en fait, elle écoute Toto Africa. Le mystère reste entier.

