Ces 17 intérieurs de maison vont vous angoisser

Ces 17 intérieurs de maison sont un vrai cauchemar

Certaines personnes ont un sens très particulier de l'ordre, de l'harmonie, ou même du bon sens dans une maison.
18.12.2025, 05:3518.12.2025, 05:35
Joanna Oulevay
Joanna Oulevay

Il est des photos d'immobilier ou d'intérieurs de maisons qui pourraient tout à fait avoir été produites par l'intelligence artificielle. Il suffirait que quelqu'un tape: «maison étrange», «maison de l'horreur», «maison en bordel», «maison malaisante», et l'on pourrait obtenir des résultats similaires aux photos qui nous sont présentées ci-dessous. Ces clichés nous sont gentiment offerts par un utilisateur twitter qui a la patience de scanner l'infini de la Toile à la recherche de la piaule la plus mal fagotée. On l'en remercie.

Vous êtes prêt? Legggooooooooooo?

Voici les ratés de la Toile les plus drôles de la semaine

Jacuzzi-party à la salle à manger.

Image
source: twitter @BadRealtyPhotos

Cette disposition a attisé la curiosité d'un journaliste de watson. «Mais comment font-ils pour grimper? Y a-t-il un petit escalier?» Alors, là, c'est un mystère. Mais c'est en tout cas pratique pour faire la vaisselle en se baignant. Bravo, bel esprit économe!

Image
source: twitter @badrealtyphotos

Qu'est-ce qui dérange le plus? L'aménagement? Ou la personne macabre dans la petite pièce?

Alice in Toilettes-Land👇

Image
source: twitter @badrealtyphotos

Les toilettes de princesse dont personne ne rêvera jamais. En vrai, qui ne serait pas gêné de se soulager ici? On a l'impression d'être observé.

Image
source: twitter @badrealtyphotos

Va savoir si c'est du génie, ou un brin de folie.

La moquette Ulk de l'horreur...

Image
source: twitter @badrealtyphotos

«Les meilleures places dans la maison, au cas où grand-mère tomberait dans les escaliers.»

Il est vrai que le vintage peut être charmant. Mais trop de vintage tue grand'ma le vintage.

Ces chiens subissent la folie de leur maître pour Halloween

«C’est là où la magie n’opère pas.»

Image
source: twitter @badrealtyphotos

Indeed...imaginez. Vous matchez sur Tinder. Il y a invitation. Vous entrez dans la chambre à coucher. Et là...patatras. C'est le choc.

Le grand 8 à domicile:

Image
source: twitter @badrealtyphotos

La légende de l'utilisateur Twitter: «Une fois de plus, la réputation d'architecte de Malcolm fut compromise par son amour des montagnes russes».

Une tondeuse à salon...

Image
source: twitter @badrealtyphotos

«Quand j'aurai fini ici, je passerai l'aspirateur dans le jardin.»

Image

«Finalement, l’humanité a créé une salle de bains si élégante qu’elle a fracturé l’espace et le temps.»

Image

«En haut des escaliers, les propriétaires actuels ont ajouté une quatrième dimension.»

Cet article a déjà été publié une fois. Mais pas de panique, on ne se lassera jamais des Fails architecturaux.

Image

«Nous appelons cette déco "Tsunami de vide-grenier".»

«Rendez les désodorisants superflus en attaquant sans pitié les autres sens de vos invités.»

Pourquoi marcher...

Image

...quand on peut voler au-dessus de tout son bordel?

Cute news
Vous ne résisterez jamais à ces 23 mèmes d’animaux amusants

«Les roses sont rouges
Les violettes sont bleues
Je rentre à la maison maintenant
Faisons comme si nous ne nous étions jamais rencontrés.»

Pour certains, cette chambre est le paradis. Pour d'autres, le purgatoire.

Image

Encore un fan de l'économie circulaire qui circule à l'envers.

Image

«Scène supprimée du "Choc des Titans" où le Minotaure sort de la salle de bain pour demander si c'était le dernier papier toilette.»

