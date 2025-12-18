Ces 17 intérieurs de maison sont un vrai cauchemar
Il est des photos d'immobilier ou d'intérieurs de maisons qui pourraient tout à fait avoir été produites par l'intelligence artificielle. Il suffirait que quelqu'un tape: «maison étrange», «maison de l'horreur», «maison en bordel», «maison malaisante», et l'on pourrait obtenir des résultats similaires aux photos qui nous sont présentées ci-dessous. Ces clichés nous sont gentiment offerts par un utilisateur twitter qui a la patience de scanner l'infini de la Toile à la recherche de la piaule la plus mal fagotée. On l'en remercie.
Vous êtes prêt? Legggooooooooooo?
Jacuzzi-party à la salle à manger.
Cette disposition a attisé la curiosité d'un journaliste de watson. «Mais comment font-ils pour grimper? Y a-t-il un petit escalier?» Alors, là, c'est un mystère. Mais c'est en tout cas pratique pour faire la vaisselle en se baignant. Bravo, bel esprit économe!
Qu'est-ce qui dérange le plus? L'aménagement? Ou la personne macabre dans la petite pièce?
Alice in Toilettes-Land👇
Les toilettes de princesse dont personne ne rêvera jamais. En vrai, qui ne serait pas gêné de se soulager ici? On a l'impression d'être observé.
Va savoir si c'est du génie, ou un brin de folie.
La moquette Ulk de l'horreur...
«Les meilleures places dans la maison, au cas où grand-mère tomberait dans les escaliers.»
Il est vrai que le vintage peut être charmant. Mais trop de vintage tue
grand'ma le vintage.
«C’est là où la magie n’opère pas.»
Indeed...imaginez. Vous matchez sur Tinder. Il y a invitation. Vous entrez dans la chambre à coucher. Et là...patatras. C'est le choc.
Le grand 8 à domicile:
La légende de l'utilisateur Twitter: «Une fois de plus, la réputation d'architecte de Malcolm fut compromise par son amour des montagnes russes».
Une tondeuse à salon...
«Quand j'aurai fini ici, je passerai l'aspirateur dans le jardin.»
«Finalement, l’humanité a créé une salle de bains si élégante qu’elle a fracturé l’espace et le temps.»
«En haut des escaliers, les propriétaires actuels ont ajouté une quatrième dimension.»
«Nous appelons cette déco "Tsunami de vide-grenier".»
Render air fresheners redundant by mercilessly assaulting your guests’ other senses. pic.twitter.com/Jf4xllZIW0— Bad Realty Photos (@BadRealtyPhotos) March 31, 2022
«Rendez les désodorisants superflus en attaquant sans pitié les autres sens de vos invités.»
Pourquoi marcher...
...quand on peut voler au-dessus de tout son bordel?
Roses are red— Bad Realty Photos (@BadRealtyPhotos) January 17, 2022
Violets are bue
I’m going home now
Let’s just pretend we never met. pic.twitter.com/RVidi5EsjG
«Les roses sont rouges
Les violettes sont bleues
Je rentre à la maison maintenant
Faisons comme si nous ne nous étions jamais rencontrés.»
“Nowadays I tend not to open my eyes until I’ve reached the bathroom” pic.twitter.com/bdag9xBk6f— Bad Realty Photos (@BadRealtyPhotos) December 6, 2021
Pour certains, cette chambre est le paradis. Pour d'autres, le purgatoire.
Encore un fan de l'économie circulaire qui circule à l'envers.
«Scène supprimée du "Choc des Titans" où le Minotaure sort de la salle de bain pour demander si c'était le dernier papier toilette.»