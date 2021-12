Vidéo: watson

La Renault 4L revient, sauf que cette fois elle vole

Pour célébrer les 60 ans de la célèbre Renault 4, le fabricant automobile présente un nouveau modèle… aérien.

C’est une Renault en carbone, sans roues, monté sur un châssis avec des hélices à la manière d’un drone géant. Les roues sont désormais des moteurs à hélices entièrement électriques. Le nom du modèle: l’AIR4. Ce concept car a été développé par Renault et le bureau de design industriel TheArsenal.

La Renault 4L à été le modèle le plus populaire et le plus vendu de l’histoire de Renault, qui à connu son âge d’or des années 60 à 80. Réalisée entièrement en fibre de carbone pour être le plus légère possible, la nouvelle version est capable de voler à 93,6 km/h à une altitude maximale de 700 m.

Exposée à la concession de la marque au losange sur les Champs-Élysées de Paris jusqu’à fin 2021, cette voiture fera ensuite le tour du monde de Miami à Macao.

