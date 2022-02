Vidéo: watson

Vidéo

Kim Kardashian nous fait visiter son manoir

Le magazine Vogue a pu pénétrer la maison de la star, et spoiler alert: c'est tout blanc. Un manoir californien dans lequel elle et son ex-époux Kanye West ont vécu pendant quelque temps.

Kim Kardashian était à l’honneur dans le dernier épisode de la série «Objects of Affection» de Vogue. A cette occasion, la femme d’affaires de 41 ans a fait découvrir l’intérieur de son manoir californien acheté durant son mariage avec le rappeur Kanye West en 2014.

Un manoir au style minimaliste démoli puis reconstruit pendant six ans par le couple afin de donner naissance au complexe d’aujourd’hui. Ils y ont vécu pendant quelque temps, puis à leur séparation, Kim l’a racheté à son ex-époux pour 23 millions de dollars.



L'architecture d'intérieur est relativement épurée. Le blanc domine absolument tout et rien ne dénote de ces tonalités. Les fenêtres s’étendent du sol au plafond et sont recouvertes de rideaux blancs. De l’autre côté, l'immense cuisine de la demeure reflète bien le standing du manoir avec ses comptoirs en marbre blanc. Je vous laisse également deviner la couleur des canapés et du mobilier.

«Tout dans ma maison est vraiment minimal. Je trouve qu’il y a tellement de chaos dans le monde que lorsque je rentre chez moi, je veux que ce soit vraiment calme et que tout soit apaisant» Kim Kardashian

La cour de la maison n’est pas en reste avec son vaste jardin, son terrain de basket et sa salle de sport. Les téléspectateurs ont également eu droit à la présentation des voitures de la star, dont une Rolls-Royce, une Maybach et une Lamborghini.

Pour rappel, Kanye West espère toujours renouer sa relation avec Kim et regagner ce domicile, mais celle-ci semble avoir définitivement tourné la page.

Pour voir le reportage dans son intégralité: Vidéo: YouTube/Vogue