Un ours se fait calmer par deux cochons

Ne sous-estimez jamais un cochon! Dans une vidéo de surveillance, deux porcs dans un enclos sont sortis de leur routine quand un ours a envahi leur espace. Malheureusement pour l'ours noir, les deux porcs se sont montés extrêmement teigneux.

Cette vidéo vient d'une caméra de surveillance surplombant l'enclos de deux cochons nommés Hammy et Mary. Elle a été postée par Kevin David, un Américain qui possède une propriété rurale près de New Milford dans le Connecticut, à environ une centaine de kilomètres au nord de New York.

On y voit un ours noir intéressé a pénétrer sur le territoire des deux cochons. Après avoir un peu galéré pour escalader la barrière, le malheureux ours se retrouve face à un accueil très agressif de la part des deux porcs. En effet, lorsqu'il atterrit dans l'enclos, un gros cochon tout blanc charge vite et fort, surprenant apparemment l'ours par son agressivité. Il sera rapidement rejoint par un deuxième cochon de couleur foncé qui surgit pour attaquer l'ours, l'obligeant à prendre la poudre d'escampette.

David, le propriétaire des deux cochons, pense que l'intrus était un jeune ours qui cherchait de la nourriture autour de la ferme et pas nécessairement à manger du jambon. Il ne s'attendait simplement pas à tomber sur deux porcs qui boxent dans la catégorie poids lourds. Aucun des animaux n'a été blessé.

