«Ils s'évadent?» Les Sarko en vacances en Italie, ça ne passe pas

L'ancienne première dame de France a partagé une vidéo qui sent bon les vacances. On la voit sur un scooter avec Nicolas Sarkozy. Sauf que cette séquence a fait réagir les internautes au vu des frasques juridiques de l'ancien président.

Si Les Guignols de l'Info existaient encore, la vidéo de Carla Bruni et de «son amoureux», comme sa marionnette surnommait Nicolas Sarkozy, serait du pain béni. L'ancienne mannequin a partagé à ses 1,2 million de fans sur Instagram un moment de légèreté alors que le couple est en vacances en Italie. On la voit sur un scooter, cheveux au vent, et au guidon, l'ancien président français, lunettes de soleil, chaine autour d'un cou tanné et d'une chemise ouverte sur un torse qui dit: «Hé les gueux! Moi, je passe mes vacances sur un yacht, nananère!»

La séquence a fait réagir les internautes qui n'ont pas hésité à clasher Nicolas Sarkozy:

«Ils sont en cavale»

«Pas de pacotille, chemise ouverte, bracelet électronique en or qui brille»

«Ils s'évadent?»

Les internautes font référence aux nombreuses frasques juridiques de l'ancien président de la République française. Pour rappel, en décembre 2024, il a été condamné à trois ans de prison, dont un an ferme sous bracelet électronique dans l’affaire des écoutes. Mais en mai, on lui a retiré son bijou de cheville qu'il portait depuis le 7 février.

Comme le précise la RTS, «ce régime comporte les obligations de solliciter l'autorisation préalable du juge d'application des peines (JAP) "pour tout déplacement de plus de 15 jours et pour tout déplacement à l'étranger", de "répondre aux convocations" du JAP et de "recevoir les visites du service pénitentiaire d'insertion et de probation".»

En gros, ses voyages sont limités, mais pas assez pour l'empêcher de vivre la #dolcevita comme Carla Bruni l'a écrit sur Instagram. Faire profil bas et ne rien poster sur les réseaux sociaux pendant quelque temps? Jamais pour Carlita et Sarko, accro au «Et toc!».

Surtout que l'ancien chef de l'Etat français est embourbé dans une autre affaire, potentiellement plus conséquente encore, celle du financement illégal par la Lybie pour sa campagne de 2007. Le parquet demande 7 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Les juges délibéreront jusqu'au 25 septembre.

Mais pour l'instant, les souris dansent et Nicolas Sarkozy en profite pour faire bronzer ce bout de peau sur sa cheville qui est resté un peu pâlot ces derniers mois.

Même que le couple joue les délinquants en roulant sans casque. Une énième condamnation pour Nicolas?

