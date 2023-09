Un youtubeur s'incruste dans un défilé de la Fashion Week de New York

Vidéo: watson

Il s'incruste à la Fashion Week

Un youtubeur vêtu d’un sac-poubelle s’est incrusté dans un défilé durant la Fashion Week de New York. La vidéo, qui a fait marrer tout l'Internet, a été vue plusieurs millions de fois depuis ce week-end.

Visiblement, le concept de Marie S'infiltre vient tout juste d'arriver aux Etats-Unis. Un homme s’est introduit OKLM dans un défilé lors de la Fashion Week de New York, samedi dernier. Le défilé était organisé par Creators Inc, une agence de marketing digital spécialisée dans l’univers de la mode.

Un événement qu'on ne peut pas vraiment qualifier de «gratin» vu que le panel se compose d'influenceurs brandés par OnlyFans et qu'un des invités les plus prestigieux n'est autre que «le sosie officiel» de Kanye West. Le mannequin du dimanche a néanmoins traversé le podium, le fameux «catwalk», vêtu d’un sac-poubelle en plastique transparent recouvrant son torse nu, de baskets blanches, d’un short orange et pour compléter le look: un bonnet de douche rose.

Cet événement de paillettes et de glamour a donc connu un rebondissement plutôt inattendu lorsque le pot aux roses a été découvert. Alors que ce mannequin improvisé arrivait en fin de piste, un agent de sécurité l'a soudainement saisi afin de l'évacuer au plus vite devant les yeux perplexes des spectateurs.



Vivre pour les caméras

Il est rapidement apparu que le soi-disant mannequin était en fait un intrus alors que la vidéo de l’incident devenait virale, recueillant plusieurs millions de vues. Il s'agit en réalité d'un youtubeur spécialisé dans les «pranks», ces mises en situation où l’on piège des personnes en les filmant. Il répond au nom de Fred Beyer et compte plus de 65 000 followers sur Instagram et près de 300 000 abonnés sur YouTube.

Si vous avez 10 minutes devant vous, voici la vidéo 👇 Vidéo: YouTube/Fred Beyer

Quelques jours après le défilé, il a posté l'intégralité de sa supercherie, pour le plus grand bonheur de ses abonnés. Il y explique son infiltration, se pavane avec les influenceurs présents et fait le pitre au premier rang, avant d'aller s'installer sur le podium. Bien qu'il se fasse sortir comme un malpropre par la sécurité, cela se fera avec une certaine douceur, sans doute lié au fait que l'événement n'avait pas attiré de stars prestigieuses. On peut imaginer qu'infiltrer un défilé Balenciaga sera peut-être un peu plus compliqué, bien qu'y porter un sac poubelle n'aurait rien d'étrange.



