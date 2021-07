Divertissement

Jeff Bezos ou Elon Musk: avec qui Mike Horn partirait dans l'espace?



Jeff Bezos ou Elon Musk: avec qui Mike Horn partirait dans l'espace?

Le célèbre explorateur était de passage à Genève dans le cadre de l'initiative Earth Project lancée par Nespresso. On lui a posé quelques questions.

Quand il vous sert la main pour vous dire bonjour, il vous la broie et il vous met une grande tape sur l’épaule au passage. On a rencontré Mike Horn cette semaine, à Genève. Explorateur, conférencier, écrivain, vlogeur et depuis peu, TikTokeur, le Sud-africain d'origine est aussi le parrain de Nespresso Suisse pour Earth Project.

Cette initiative propose aux clients de la marque de soutenir deux causes environnementales: l'une pour planter des arbres, l'autre pour donner l'accès à l'eau potable dans les pays producteurs de café.

Nous, on avait surtout une question brûlante pour Mike Horn: Est-ce que il a déjà bu son pipi en expédition? La réponse dans la vidéo👇.

